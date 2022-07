El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la subida del gasto en Defensa y ha pedido al espacio a la izquierda del PSOE "reflexionar" tras una cumbre de la OTAN en la que la guerra en Ucrania y la polémica por la frontera sur han sido los elementos centrales del debate.

Tras poner fin a una cumbre de la OTAN "histórica" en la que Madrid se ha blindado para acoger a los líderes internacionales de la Alianza, el presidente del Gobierno se ha sometido a una entrevista con Antonio García Ferreras en la que ha desgranado algunas de las preocupaciones que se han tratado en la cumbre después de que el propio secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, reconociera la labor de España como miembro y elogiara la organización del evento.

Esta cumbre ha sido la primera de la OTAN tras el comienzo de la invasión rusa en Ucrania y se han tomado decisiones tan relevantes como la 'luz verde' a la inclusión de Suecia y Finlandia como miembros, que firmarán el martes el protocolo de acceso. También se ha puesto en el foco la frontera española con África tras el salto masivo del pasado 24 de junio y la petición de Biden a los socios europeos de alcanzar el 2% de gasto militar de aquí a 2029.

En este marco se ha producido la entrevista entre el presidente del Gobierno y Antonio García Ferreras, en la que se han abordado la fricción con Unidas Podemos por el gasto en Defensa, la situación en la frontera sur de Ceuta y Melilla, la tragedia del salto a la valla en el que murieron al menos 23 migrantes o la inflación. A continuación, desgranamos los siete principales titulares de Sánchez en su entrevista en Al Rojo Vivo.

Aumento del gasto en Defensa: "La seguridad no está garantizada"

"Para que haya prosperidad y políticas sociales también tiene que haber seguridad, y esa seguridad, por desgracia, no está garantizada hoy". Es el mensaje que el presidente del Gobierno ha lanzado en su entrevista con Antonio García Ferreras a los grupos parlamentarios que se han mostrado contrarios a aumentar el gasto en Defensa.

Tras reiterar durante toda la cumbre de la OTAN la intención de que España aumente su gasto en Defensa hasta el 2% del PIB de aquí a 2029, Pedro Sánchez ha vuelto a reiterar esta idea a pesar de que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, ya se ha manifestado en contra de esta meta. Horas antes del encuentro con laSexta, Sánchez había pedido el apoyo de todas las fuerzas políticas para comenzar esta carrera con un aumento del gasto en Defensa en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

"Confío en que sea un acuerdo de país y nos podamos encontrar muchos grupos parlamentarios", ha dicho durante la entrevista, donde ha realizado "una apelación a la reflexión de todas las fuerzas políticas": "La seguridad no está al 100% garantizada con un Putin con ansias imperialistas", ha concluido reflexionando sobre si realmente Ucrania era "un riesgo" para el mandatario ruso. "Se ha utilizado como excusa para invadir y violentar ese derecho internacional", ha zanjado.

"La izquierda a la izquierda del PSOE tiene que hacer una reflexión"

Las fricciones en el Gobierno quedaron constatadas en una votación en el Congreso en plena salida de los líderes de la OTAN de la capital española. En una moción presentada por el Partido Popular "sobre la crisis de la política exterior española" para una interpelación urgente para que el Gobierno se pronuncie acerca de los acuerdos alcanzados en la cumbre, PSOE y Unidas Podemos votaban diferente en 14 de los 15 puntos que la componían.

Algunas de estas discrepancias se mostraban en puntos clave, como el de apoyar los resultados de la cumbre de la OTAN. Podemos se negaba, mientras el PSOE daba su 'sí'.

Tampoco se han puesto de acuerdo a la hora de incluir al yihadismo como amenaza en el Sahel, en apoyar las misiones de la OTAN en las que haya tropas españolas, en impulsar el desarrollo de una defensa común en la Unión Europea en el marco de la OTAN o en mejorar las condiciones del personal militar (en esta cuestión, Podemos se ha abstenido).

Hechos sobre los que se pronunciaba el presidente en su encuentro con Antonio García Ferreras: "La izquierda a la izquierda del PSOE tiene que hacer una reflexión. Aquí se ha violentado el derecho internacional y es el respeto a la soberanía nacional. No puede haber equidistancia entre el agresor y el agredido", recordaba haciendo referencia a la falta de seguridad a la que se enfrenta Europa desde la invasión rusa en Ucrania.

"Respeto la autonomía de los proyectos políticos y hay muchas más cosas que nos unen en la agenda social, creo honestamente que después de la invasión el orden internacional ha cambiado. Estamos muy cerca para ser conscientes del impacto de este cuestionamiento del orden internacional actual y creo que todos debemos revisar nuestros postulados", ha aseverado.

Pide a los españoles prepararse ante la escasez

Además del problema de seguridad, la guerra en Ucrania ha provocado una inflación sin precedentes en Occidente. Las sanciones y los cortes de suministro de gas ruso unidos al bloqueo de las exportaciones de trigo desde Ucrania han provocado falta de suministros de productos básicos, diarios, que han causado el incremento de precios en toda la cadena de valor.

En este sentido, Pedro Sánchez ha pedido a los españoles prepararse "para cualquier escenario" de cara a una posible subida de la inflación, que esta semana ha alcanzado cifras récord desde 1985 superando los 10 puntos.

A pesar de el azote de las cifras a una economía ya castigada por la pandemia y con una ciudadanía agotada por la sucesión de crisis, el presidente del Gobierno ha advertido de que la inflación podría ser aún mayor (de hasta el 15%) en caso de que no se hubieran aprobado los dos paquetes anticrisis que el Gobierno de coalición ha impulsado para paliar estos efectos.

No obstante, ha remarcado: "Putin está utilizando también la energía y sabíamos que iba a aumentar la inflación. Hay que plantearnos y anticiparnos ante cualquier escasez que pueda pasar, es un riesgo cierto". Así, ha pronosticado una guerra "larga" en Ucrania y ha asegurado que "el precio que tendremos que pagar por nuestra libertad es alto".

Mensaje contra PP y Vox

El presidente del Gobierno también ha restado importancia al que, ha dicho, es "un debate alimentado por la ultraderecha que luego fue recogido por el Partido Popular para presentarse como un elemento preocupante": la acción de la OTAN en Ceuta y Melilla.

Según ha indicado el presidente en su entrevista con Antonio García Ferreras, este debate "nunca se ha planteado" a pesar del paso de diversos presidente del Gobierno en los 40 años de democracia: "Ceuta y Melilla son España. Pero si había alguna duda, en el nuevo Concepto Estratégico se dice que se va a defender cada centímetro de los territorios de los países aliados de la OTAN", ha recordado.

En este sentido, ha asegurado que las dos formaciones han intentado "enredar con una falsa polémica para inquietar a los ciudadanos de las dos ciudades autónomas", pero la Alianza ya protege la frontera sur.

Sánchez, al PP: "¿Es esto democrático?"

En esta línea, el presidente del Gobierno ha cargado contra la oposición por "no hacer otra cosa que poner palos en la rueda" durante la legislatura: "El PP ha cambiado de cara, pero seguimos con la misma cruz de una oposición negacionista y destructiva".

"Habré cometido errores pero yo no he puesto a un militante del PP al frente del Tribunal Constitucional o al frente de la RTVE. La mayoría del Consejo General del Poder Judicial de hoy surge como consecuencia de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy hace 11 años ¿Es esto democrático? Me dan lecciones de constitucionalismo y de españolismo, pero que cumplan con la constitución y que no se busquen excusas", ha zanjado el presidente del Gobierno.

Tragedia en Melilla

En declaraciones a laSexta, Pedro Sánchez ha rectificado y ha reconocido que, en la actualidad, y tras ver las imágenes de la reciente tragedia en Melilla, no volvería a decir que la crisis estuvo bien resuelta: "Esa declaración la hice antes de conocer la tragedia de muertos en Nador. Es importante contextualizar cuándo dije eso. Es evidente que ahora no diría esas palabras". Así se ha expresado el presidente del Gobierno en una entrevista concedida a laSexta, medio en el que ha indicado que su Ejecutivo "ha defendido una política migratoria regular".

"Una de las primeras medidas que tomé como presidente del Gobierno después de la moción de censura en 2018 fue recuperar la universalidad en el acceso a la Sanidad por parte de los migrantes irregulares que precisamente había aprobado la anterior administración del PP", ha recordado Sánchez, que ha reivindicado otra de las acciones de su Gobierno en esta materia: "Modificamos el reglamento de la Ley de Extranjería para permitir que los menores extranjeros no acompañados puedan incorporarse social y laboralmente en nuestro país".

En este sentido, Sánchez ha rechazado las acusaciones de falta de sensibilidad sobre esta cuestión: "Soy empático y lamento profundamente la muerte de personas en las fronteras españolas, pero la responsabilidad del Gobierno de España es defender las fronteras". Así, ha pedido también un "ejercicio de empatía con una gendarmería marroquí que se empeñó a fondo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para tratar de evitar un ataque violento a la valla de Melilla".

Volverá a presentarse a las primarias del PSOE

Otro de los anuncios de Pedro Sánchez en su entrevista con Antonio García Ferreras ha sido la intención del actual presidente de volver a presentarse a las primarias del PSOE para optar a ser de nuevo candidato a la presidencia del Gobierno.

"Lo que a mí me mueve", insiste, es "defender, en el momento más crítico de la seguridad de Europa, a España en Europa". "Lo que me mueve es un proyecto progresista que me trasciende a mí. Yo soy uno más de millones de personas que somos progresistas que queremos un país mejor", zanja, y añade: "Mientras sea presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, haré lo que me toca hacer: trabajar, trabajar y trabajar".

Así se ha pronunciado tras volver a remarcar que agotará la legislatura a pesar de las sucesivas crisis que ha tenido que atravesar y de las fricciones con Podemos: "La hoja de ruta que tenemos es tan ambiciosa que España merece un Gobierno ambicioso, que apueste por los avances", ha concluido.