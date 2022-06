"Para que haya prosperidad y políticas sociales también tiene que haber seguridad, y esa seguridad, por desgracia, no está garantizada hoy". Es el mensaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado en la entrevista exclusiva de Antonio García Ferreras a los grupos parlamentarios que se han mostrado contrarios a aumentar el gasto en Defensa.

Al finalizar la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, Sánchez ha anunciado su compromiso de aumentar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB para 2029, y ahora busca apoyos. "Confío en que sea un acuerdo de país y nos podamos encontrar muchos grupos parlamentarios", ha dicho durante la entrevista.

El presidente del Ejecutivo incluye en este llamamiento también a las formaciones que desde el primer momento ya han dicho que no apoyarán destinar más presupuestos a Defensa. "Hago una apelación a la reflexión de todas las fuerzas políticas, porque para que haya prosperidad y políticas sociales tiene que haber seguridad", ha puntualizado Sánchez. Y aunque extiende su llamamiento a todos los partidos, enfatiza en los grupos "de izquierda a la izquierda del PSOE": "No puede haber equidistancia entre agresor y agredido", ha defendido.

Asegura así Sánchez en este punto que la seguridad "no está al 100% garantizada, con un Putin con ansias imperialistas". En este contexto, ha puesto el ejemplo de la invasión rusa de Ucrania, para explicar por qué Europa no tiene la seguridad garantizada a día de hoy. "¿Realmente Ucrania era un riesgo para Putin? No lo es, nunca lo ha sido. Se ha utilizado como excusa para invadir y violentar ese derecho internacional". "Necesitamos un orden internacional basado en reglas para que no sea la ley del más fuerte", ha mantenido.