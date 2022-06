El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no duda a la hora de responder si agotará la legislatura con un rotundo "sí". Preguntado por Antonio García Ferreras, Sánchez comenta que se presentará "humildemente" a las primarias del PSOE para optar a ser de nuevo candidato a la presidencia del Ejecutivo.

"La derecha siempre dice 'Sánchez es un egoísta'. Esto es un proyecto político", defiende, recordando todas las leyes aprobadas durante esta legislatura. "La hoja de ruta que tenemos es tan ambiciosa que España merece un Gobierno ambicioso, que apueste por los avances", recalca Sánchez.

Sánchez achaca los rumores que le colocan en puestos de responsabilidad europeos a "los cenáculos de Madrid de señores con puro que se juntan" y "tratan de caricaturizarle".

"Lo que a mí me mueve", insiste, es "defender, en el momento más crítico de la seguridad de Europa, a España en Europa". "Lo que me mueve es un proyecto progresista que me trasciende a mí. Yo soy uno más de millones de personas que somos progresistas que queremos un país mejor", zanja, y añade: "Mientra sea presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, haré lo que me toca hacer: trabajar, trabajar y trabajar".