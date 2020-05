El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya ha dado a conocer las provincias que podrán pasar a la fase 1 del plan de desescalada del Gobierno en su lucha contra la epidemia de coronavirus. Pasan en su totalidad 33 provincias y las dos ciudades autónomas, en diez provincias pasan algunos territorios y siete se quedan en fase 0. Son las siguientes

- Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla pasan a fase 1. Málaga y Granada se quedan fuera.

- Aragón: Huesca, Teruel y Zaragoza pasan a fase 1.

- Asturias: Pasa a fase 1.

- Baleares: Ibiza, Menorca y Mallorca pasan a fase 1. Se unen a Formentera, que ya estaba con esta condición.

- Canarias: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma pasan a fase 1. Se unen a las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, que ya se encontraban con esta condición.

- Cantabria: Pasa a fase 1

- Castilla y León: Pasan a fase 1 hasta 26 zonas de salud, que son las siguientes: una en Ávila: Muñico. Seis de Burgos: Sedano, Valle de Losa, Pampliega, Valle de Mena, Quintanar de la Sierra y Espinosa de los Monteros. Tres de Léon: Truchas, Matallana de Torío y Riaño. Una en Palencia: Torquemada. Cuatro de Salamanca: Aldeadavila de la Ribera, Robleda, Lumbrales y Miranda del Castañar. Una en Segovia: Sepúlveda. Una en Soria: San Pedro Manrique. Tres en Valladolid: dos en Valladolid Este (Alaejos y Esguevillas de Esgueva) y otra en Valladolid Oeste (Mayorga de Campos). Siete en Zamora: Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, Alcañices y Villalpando.

- Castilla-La Mancha: Guadalajara y Cuenca pasan a fase 1. Ciudad Real, Toledo y Albacete se quedan fuera.

- Cataluña: Las zonas sanitarias de Terres de l’Ebre (Tarragona), Camp de Tarragona (Tarragona) y Alt Pirineu-Aran (Lleida) pasan a fase 1.

- Comunidad de Madrid: No pasa a fase 1.

- Comunidad Valenciana: Pasan a fase 1 los departamentos sanitarios de Vinaròs (Castellón), Requena (Valencia), Xàtiva-Ontinyent (Valencia), Gandia (Valencia), Alcoy (Alicante), Dénia (Alicante), La Marina Baixa (Alicante), Elda (Alicante), Orihuela (Alicante) y Torrevieja (Alicante).

- Ceuta: Pasa a fase 1.

- Extremadura: Cáceres y Badajoz pasan a fase 1.

- Galicia: A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra pasan a fase 1.

- La Rioja: Pasa a fase 1.

- Melilla: Pasa a fase 1.

- Murcia: Pasa a fase 1.

- Navarra: Pasa a fase 1.

- País Vasco: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa pasan a fase 1.

Casi todas las CCAA habían pedido pasar a la fase 1

Prácticamente la totalidad de los territorios habían pedido a Sanidad en sus diferentes propuestas pasar a la fase 1. Esto es Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, la Comunidad de Madrid, Castilla-la Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, las Islas Baleares y las Islas Canarias.

Las excepción se presentaba en Castilla y León, comunidad donde se consideraba solo 26 de sus 247 áreas sanitarias (todas correspondientes a zonas rurales) cumplen los requisitos para pasar de fase (menos la provincia de Segovia, que quedaría quedaría en fase 0 completamente).

También en Cataluña apuntaba a que solo tres de sus nueve regiones sanitarias podían pasar a la fase 1, aquellas con menos densidad de población o menos afectadas por el coronavirus. En este sentido, admitían que Barcelona y su área metropolitana debían quedarse aún en fase 0.

Qué se puede hacer en la fase 1

Según el Ministerio de Sanidad, en esta fase de desescalada podremos tener contacto con grupos reducidos de familiares y amigos que no sean vulnerables al virus ni tengan patologías previas. Se podrán reunir en grupos de hasta 10 personas en calles, casas y terrazas siempre y cuando se puedan cumplir las medidas sanitarias y la distancia de seguridad entre personas marcada por el Gobierno. No obstante, en la fase 1 no se podrá visitar a familiares y amigos que se encuentren en otra provincia.

A partir del 11 de mayo, en las regiones que hayan pasado a la fase 1 se podrá acudir a comprar en los comercios pequeños con estrictas medidas de seguridad, asistir a lugares de culto, museos y bibliotecas y acudir a actos y espectáculos culturales, en todos estos casos con un límite de aforo marcado por el Gobierno.

También se abrirán los hoteles y alojamientos turísticos, excluyendo zonas comunes, se reactivarán las actividades hasta ahora restringidas en el sector pesquero y agroalimentario y se podrá practicar deporte sin contacto en instalaciones deportivas al aire libre y sin público, así como será posible hacer deporte en centros con cita previa y sin utilizar los vestuarios.

Estas son algunas de las acciones que podremos llevar a cabo si nuestro territorio obtiene el permiso de Sanidad para pasar a la fase 1. Puedes consultar aquí el resto de actividades que se podrán llevar a cabo en esta misma fase.