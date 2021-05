El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ya ha resumido los planes de Andalucía tras el fin del estado de alarma, programado para el 9 de mayo: "Hay que hacer una desescalada progresiva porque el COVID no se ha ido". No se plantea cerrar comunidad, pero sí localidades si hiciera falta. ¿Sobre el toque de queda? Ya ha anunciado que, en principio, no habrá: "Ahora mismo decae. La comunidad no tiene capacidad ni con autorización judicial. Es un derecho fundamental, igual que el culto en las iglesias".

Precisamente, es lo que lo que le ha dicho, con matices, la Fiscalía a Euskadi y a Baleares, que también lo está tramitando. Precisamente, en el caso de baleares también lo han rechazado los tribunales por una cuestión de forma, pero se puede recurrir. La Comunidad Valenciana , Castilla la Mancha y Navarra también han anunciado su intención de que haya toque de queda.

A falta de saber si hay hora para llegar a casa, Galicia, Cantabria, Navarra, Cataluña, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Baleares y Canarias son las comunidades que estarán abiertas desde el 9 de mayo. De hecho, quizá Extremadura lo haga desde un poco antes, el día 7. "Hay que abrir, en este momento estamos en 42 de incidencia acumulada, mucho menos que otras comunidades", ha reivindicado Ximo Puig, presidente valenciano.

¿Y quién pedirá cerrar seguro? De momento, solo una comunidad: el País Vasco, con una incidencia de 478 casos por cada 100.000. "Levantar el estado de alarma sin medidas que tengan garantías jurídicas suficientes nos puede provocar un riesgo de mayor contagio", ha apuntado el lehendakari, Íñigo Urkullu. Este miércoles, en la reunión del Consejo Interterritorial, son varias las autonomías que se han quejado de la falta de herramientas jurídicas tras el estado de alarma.

Saben que siempre tendrán la opción de acudir al Tribunal Supremo, pero creen que esto podría ralentizar la toma eficaz de decisiones: "Creo recordar que, desde que se inició la pandemia hasta ahora, no siempre hemos estado en estado de alarma. Entendemos que las medidas que tienen a su disposición son suficientes para seguir manteniendo el virus a raya", ha apuntado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Hay que resaltar que la situación epidemiológica es estable, aunque aún hay siete comunidades pendientes de seguir bajando, y no se prevé ningún aumento en el resto. La ocupación hospitalaria va bajando, si bien algunas están aún en cifras preocupantes: por encima del 30% en las UCI. En este sentido, la variante británica es la más instalada, y la brasileña y sudafricana se reducen con respecto a otras semanas.

La variante india sigue siendo de interés, pero no de preocupación aun, por lo que desde Sanidad están esperando más estudios en profundidad que den una mayor información, aunque por ahora creen que no es necesario trasladar preocupación a la población. Así llega España a un 9 de mayo que supone un punto de inflexión en la lucha contra la pandemia. Quedan pocas horas para que termine el estado de alarma. Ya se verá lo que sucede.