"El Estado os falló": el Gobierno reconoce a las víctimas del Patronato de la Mujer creado en el franquismo y creará una comisión de investigación

Los detalles El secretario de Estado de Memoria Democrática ha avanzado que se impulsará la creación de una comisión de investigación específica para investigar "las violaciones de los derechos humanos" cometidas por el Patronato, además de un grupo de trabajo sobre estos centros, que ha calificado "de infamia".

El Gobierno ha reconocido a 53 mujeres del Patronato de Protección a la Mujer como víctimas por el sufrimiento vivido bajo esta institución franquista, que operó hasta 1985. En un acto emotivo, el ministro Félix Bolaños destacó que el Estado les falló, pero ellas no fallaron a la democracia. Se anunció la creación de una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por el Patronato. Consuelo García del Cid y otras víctimas han exigido "verdad, justicia y reparación" por los abusos sufridos. Además, han criticado que las congregaciones religiosas involucradas ahora operan como ONGs financiadas con dinero público.

Hasta 53 mujeres del Patronato de Protección a la Mujer, institución creada en el franquismo para tratar de controlar su sexualidad o moralidad y que perduró hasta 1985, han sido reconocidas como víctimas por el Gobierno por el sufrimiento que vivieron. "El Estado os falló, y vosotras no habéis fallado a la democracia", ha asegurado este viernes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un vídeo emitido en el acto celebrado en el Auditorio Nacional de Música, cargado de emoción y reconocimiento por el horror que pasaron estas mujeres, en el que también ha resonado "No a la guerra".

Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha avanzado que se impulsará la creación de una comisión de investigación específica para investigar "las violaciones de los derechos humanos" cometidas por el Patronato, además de un grupo de trabajo sobre estos centros, que ha calificado "de infamia", según ha informado EFE.

Bolaños, además, ha manifestado la "vergüenza" porque esta institución, creada en 1941, continuase operando en 1985, diez años después de la muerte de Franco, y ha reclamado a estas mujeres su perdón para comenzar a dar "los pasos" para su reparación, después de que el Estado las fallara.

Para ello, ha asegurado que procede "por puro ejercicio democrático" tomar medidas para que lo sucedido "quede visible" y su historia "sea conocida", por lo que se colocará una placa que recuerde "el horror" que les hicieron pasar a las víctimas y supervivientes en el Ministerio de Justicia, del cual dependió en su día el Patronato.

Al tiempo, ha manifestado la paradoja que supone que el ministerio que amparó "la siniestra actividad" del Patronato, que permitió que distintas órdenes y congregaciones religiosas "creasen un auténtico sistema de terror en el que la opresión a la mujer tomó formas insoportables", sea hoy quien luche contra la violencia de género.

Las víctimas reclaman "verdad, justicia y reparación"

Consuelo García del Cid, quien comenzó a sacar a la luz las barbaries que vivieron estas mujeres, ha exigido "verdad, justicia y reparación" para subsanar el abuso eclesiástico que sufrieron en el Patronato de Protección a la Mujer, y que este reconocimiento sea "auténtico, con todas las garantías". "La democracia nos debe diez años de vida, ya que el PSOE del Gobierno de (Felipe) González miró hacia otro lado", ha aseverado y ha solicitado la entrega de los expedientes, una promesa que las congregaciones religiosas no están cumpliendo.

"Estuvimos presas bajo un sistema penitenciario oculto sin haber cometido ningún delito y marcadas para los restos", ha recalcado. Además, ha denunciado que las congregaciones religiosas que entonces vulneraron derechos humanos, auspiciadas por el Patronato, "hoy son ONGs que viven del dinero público".

Pilar Dasí, por su parte, ha reclamado al Gobierno la convocatoria urgente de una comisión de investigación y ha pedido al Ministerio de Justicia que ponga a su disposición todos los medios jurídicos para reparar "los diez años de democracia que nos robaron". También ha pedido al Ministerio de Sanidad que complete "el puzle" por la salud mental de quienes sufrieron el franquismo, "en un higienismo retrógrado del más obsceno calado, alejado del código deontológico y haciendo psiquiatría ideológica", que tuvo tristes consecuencias para las rebeldes, lesbianas y madres que estuvieron encerradas en el Patronato.

Paca Blanco, otra de las víctimas, ha subrayado que, aunque hayan quemado los expedientes para destruir las pruebas, sus testimonios "no los pueden borrar" y se ha dolido de la herida que "seguirá abierta" mientras no haya "verdad, justicia y reparación".

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