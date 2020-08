La pandemia de coronavirus sigue golpeando duramente a nuestro país. El Ministerio de Sanidad ha registrado en las últimas 24 horas 3.349 positivos de COVID-19, así como 122 fallecimientos. Es lo que se desprende del último balance ofrecido por las autoridades sanitarias.

Respecto al día anterior, cuando se registró el peor dato desde que finalizara el estado de alarma y el proceso de la desescalada, los positivos han caído en 366. Si bien, el número de pacientes que ha precisado hospitalización se ha incrementado en 71. En las últimas 24 horas se han detectado 71 ingresos y seis personas han ingresado en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo la región más golpeada con el virus. Aquí se han detectado 1.020 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 515 menos que este miércoles. Le sigue País Vasco, que ha visto disparado su número de casos hasta los 547 positivos. Por detrás se sitúan Aragón, con 352 contagios; Andalucía, con 202; y Cataluña, con 180.

Sanidad relaciona el aumento de casos con el volumen de PCR

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha reconocido que "las cosas no van bien" porque el hecho de que "se estén detectando" muchos casos "no implica que no haya transmisión". Así, ha pedido responsabilidad con el cumplimiento de las medidas sanitarias para que la situación "no se nos vuelva a escapar".

Si bien, el director del CCAES ha explicado que este aumento de los positivos responde a que se están realizando más pruebas diagnósticas que cuando comenzó la pandemia. En estos momentos, ha explicando, se están realizando unas 60.000 PCR diarias.

Asimismo, ha indicado que la tasa de hospitalización de los pacientes con coronavirus es del 4%, mientras que en el peor momento de la pandemia era del 55%. Además, el porcentaje de letalidad está situado en torno al 4%.

Los cifras en Europa, similares al momento previo al confinamiento

España es el país que lidera el número de casos en Europa, con 377.906 contagios desde que comenzara la pandemia. Sin embargo, Reino Unido, Francia, Alemania o Italia también están registrando cifras de contagios similares al momento previo al confinamiento.

El país galo ha registrado 3.776 nuevos casos, 1.500 más que en la jornada anterior. En los últimos siete día está manteniendo una media superior a los 2.500 casos diarios, una estadística que no registraba desde mediados de abril.

Por su parte, Reino Unido, el segundo país del ránking en cuanto a número de contagios, ha sumado este miércoles 812 nuevos positivos. En total, ya son 323.008 los casos que se han detectado desde que estallara la crisis sanitaria. Además, en Alemania se han registrado hoy más de 1.500 pacientes con COVID-19.