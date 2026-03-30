España convoca a la representante de Israel por impedir oficiar misa en el Santo Sepulcro

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

Los detalles El ministro de Exteriores, en declaraciones a RAC1, ha asegurado que la encargada de negocios de Israel en España ha sido convocada en la sede de su ministerio para trasladarle oficialmente la "protesta" del Gobierno por impedir celebrar misa en el Santo Sepulcro.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a la encargada de negocios de Israel en España para expresar la protesta del Gobierno español por la prohibición de celebrar misa en el Santo Sepulcro de Jerusalén. La Policía de Israel impidió al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa del Domingo de Ramos, medida que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por motivos de seguridad. Albares ha enfatizado que el culto católico debe celebrarse con normalidad, como históricamente se ha hecho, y ha señalado que esta situación no puede repetirse.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado este lunes que la encargada de negocios de Israel en España ha sido convocada en la sede de su ministerio para trasladarle oficialmente la "protesta" del Gobierno español por impedir celebrar misa en el Santo Sepulcro, en Jerusalén.

En declaraciones a RAC1, Albares ha deplorado que la Policía de Israel impidiera ayer al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, una medida que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por motivos de seguridad.

"Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel, esta mañana, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volver a repetirse, que el culto católico debe poder celebrarse con normalidad, como se ha celebrado históricamente siempre", ha explicado Albares.

Por primera vez en la histirua, la Policía israelí impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos: "Por primera vez en siglos, se impidió a los jefes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro", recoge el comunicado. También se ha suspendido la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos.

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