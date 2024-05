Tras varios días de bronca diplomática por las palabras de Óscar Puente, Argentina ha decidido dar por zanjado el asunto que ha desencadenado un importante choque entre este país y España. El Gobierno de Argentina considera que la polémica diplomática abierta con España este pasado fin de semana está ya "terminada" y confía en que no haya una mayor escalada de las tensiones, si bien insistió este lunes en que las declaraciones del ministro de Transporte, Óscar Puente, fueron una "barbaridad", según expresó en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni.

"Es un tema saldado", ha apuntado, que "no debería escalar más allá de lo que ya ocurrió", ha afirmado Adorni, después de que la Casa Rosada cargase en un comunicado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y denunciase algunas de sus políticas en respuesta a las "calumnias e injurias" de Puente.

El conflicto se desató el pasado viernes, cuando el ministro Puente participó en Salamanca en un evento sobre redes sociales, en el que sugirió que el presidente argentino, Javier Milei, podría haber consumido drogas.

La polémica se desató enseguido y suscitó la protesta del Gobierno argentino, que respondió con un duro comunicado en el que cargaba contra Pedro Sánchez y su Gobierno y mezclaba de forma exagerada asuntos de calado español.

Puente: "Si llego a saber la repercusión, no lo hubiera dicho"

El Gobierno de España protestó por dicho comunicado e intentó rebajar la importancia de las palabras de Puente desde el primero momento, además de negar el "choque diplomático" . También este lunes, las declaraciones que llevaron a cabo los distintos ministros o portavoces del Gobierno hablaban de asunto zanjado, un apretón de manos que se ha producido finalmente con el fin de la polémica por parte de Argentina.

"Se ha acabado la historia ya", ha dicho este martes Puente tras ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin llegar a disculparse, Puente ha venido a decir que no habría dicho esas palabras de sabido la repercusión que tenido finalmente: "Si yo hubiera tenido la minima noción de que iba tener la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije", ha señalado, antes de asegurar que "se ha sobreactado muchísimo con este tema".

Por último, el ministro ha querido tender puentes con el país hermano asegurando que España y Argentina mantienen "muchos lazos comunes" y que "van a seguir siendo unas relaciones buenas y positivas" "porque a los dos países" les interesan.

Milei tiene previsto acudir el 18 de mayo a un acto político de Vox en Madrid, pero el Gobierno argentino no prevé que haya ningún encuentro bilateral con Sánchez. Adorni ha recalcado en su comparecencia que "la agenda no está cerrada", pero que dicho encuentro "no estaba previsto" ya antes de la polémica más reciente.