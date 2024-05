El Gobierno de España ha negado este lunes un "choque diplomático" con Argentina tras la crisis abierta por las declaraciones del Ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el presidente argentino Javier Milei. Sin embargo, no es lo que dicen en Argentina: su ministro del interior, Guillermo Francos, ha asegurado que las relaciones están rotas y ha pedido la dimisión de Puente. Antes, el Gobierno de Milei había mandado un duro comunicado que recalca el discurso de Vox.

Pese a esta dureza de reacciones, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha asegurado que "no hay ninguna crisis diplomática". Por su parte, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha querido zanjar la polémica lanzando "un mensaje fraternal al pueblo hermano" como el argentino y ha asegurado que los dos Gobiernos "ya han solventado" esta situación.

Esta postura es muy diferente a la del Gobierno argentino. Guillermo Francos ha asegurado que la relación entre Argentina y el Gobierno de España "no está bien". "Me parece que después de semejante ofensa de su Gobierno al presidente de la República de Argentina no hay ninguna oportunidad salvo que haya disculpas".

Declaraciones que llegan después del comunicado que publicara Milei el pasado sábado. Un texto que replica el discurso de vox, acusando a Sánchez de poner en peligro la unidad de España, pactando con separatistas y llevando a su disolución. Francos ha salido en defensa de su presidente y ha pedido, explícitamente, la dimisión del ministro Puente: "No puedo entender que el presidente de España no haya llamado a su ministro y le diga te equivocaste, pide disculpas y te vas de mi gobierno".

Malestar en el Gobierno

Asimismo, en el seno del Gobierno no han querido mostrar su malestar de forma pública por las declaraciones de Puente en las que insinuó que Milei "tomaba sustancias", pero sí lo hacen en público, según fuentes del Ejecutivo a laSexta.

Aunque el ministro Albares sí que ha lanzado un mensaje en el que no ha dudado en criticar el nivel de descalificación alcanzado en la política actual. "Tenemos que volver a recuperar el valor de la palabra frente a la descalificación. Con el adversario se dialoga, se acercan posiciones, se llegan a acuerdos. Con el enemigo no queda otra que combatirle y aniquilarle".

El PSOE resta importancia a las palabras de Puente

Desde el Partido Socialista, su portavoz Esther Peña ha quitado importancia a las palabras del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible hacia el presidente de Argentina y ha dicho que se produjeron en un marco de conversación "distendida", mientras que la réplica ha sido "desproporcionada" y "fuera de lugar", según se ha quejado.

La portavoz socialista ha hecho estas declaraciones al hilo de las palabras de Puente en las que acusó a Milei de "ingesta de sustancias", lo que provocó la respuesta de la Oficina Presidencial de Argentina, que cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Milei ha asegurado que Sánchez tiene problemas más importantes de los que preocuparse "como las acusaciones de corrupción que caen contra su esposa, asunto que lo llevo incluso a evaluar su renuncia", según indicó en un comunicado. Peña considera que estas palabras fueron "absolutamente desproporcionadas, fuera de lugar y con pocos precedentes en democracia". Dice además que ven "la pluma de Vox" detrás de la redacción de ese comunicado.

Además, carga contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que echa en cara que no se ponga del lado del Gobierno de su país y por el contrario defienda a un presidente "que ha demostrado su machismo, su carácter ultra y cosas muy extrañas".