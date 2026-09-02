Juande Colmenero cree que Sánchez "ni va a hacer autocrítica y va a seguir exculpando a Marruecos"

El periodista indica que hay una pregunta que no nos atrevemos a hacer que es por qué somos rehenes voluntarios de Marruecos.

Pedro Sánchez va a comparecer este jueves y, en opinión de Juande Colmenero, "el presidente del Gobierno ni va a hacer autocrítica y va a reforzar el argumentario que hemos escuchado, tanto al ministro Bolaños como al director General de la Policía Nacional", exculpando a Marruecos.

"Esta es la gran pregunta que no nos atrevemos a hacer", plantea: "¿Por qué somos rehenes voluntarios de Marruecos? ¿Qué está ocurriendo?". "Marruecos es la puerta de entrada de un continente que pugna por salir", replica Iñaki López.

"Bien, pero habrá que hacerse alguna pregunta", expone, "habrá que tener algún tipo de control". Colmenero señala que no se han explicado las relaciones entre España y Marruecos "en el inicio de este gobierno".

Colmenero, además, indica que tampoco se ha explicado el cambio de posición "histórico" de España con respecto al Sahara y Marruecos. El periodista señala que no se explicó ese hecho en su momento y que "tampoco se va a explicar esto".

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