Moncloa insiste en que el informe del CENIF no "atribuye al gobierno marroquí la planificación y ejecución de lo sucedido" en Ceuta

Los detalles Así se han pronunciado pese a que en el documento del CENIF, al que ha tenido acceso laSexta, se habla, literalmente, de una "escasa presencia" de seguridad marroquí y un "guiado activo de la masa".

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) entregado a la Audiencia Nacional no atribuye al gobierno marroquí la planificación y ejecución de la crisis migratoria en Ceuta, según el Gobierno español. Moncloa sostiene que el documento es una descripción de hechos y no contradice al presidente Pedro Sánchez, quien defiende que Marruecos no está detrás de los acontecimientos. A pesar de que el informe menciona una "escasa presencia" de seguridad marroquí y un "guiado activo de la masa", el director general de la Policía, Francisco Pardo, asegura que no se responsabiliza a las Fuerzas de Seguridad marroquíes por la crisis.

Tras leer el informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha entregado en la Audiencia Nacional, el Gobierno se mantiene en su argumento sobre la entrada masiva en Ceuta. Según fuentes de Moncloa a laSexta, consideran que "es una descripción de hechos" y que "en ningún momento se atribuye al gobierno marroquí la planificación y ejecución de lo sucedido".

"Sobre las imágenes de los militares, que están grabadas a una hora de la frontera, se ve a los 11 militares pero no se sabe quién esta detrás", apuntan. Además, sobre la afirmación de que "se intentó colapsar el sistema de gestión fronteriza", señalan que "eso es evidente, que hubo una entrada organizada pero que no se dice quién lo organizó".

De esta forma, aseguran que el informe "no contradice" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y agregan que el jefe del Ejecutivo volverá a defender este jueves que el gobierno marroquí no esta detrás.

Así se han pronunciado pese a que en el documento del CENIF, al que ha tenido acceso laSexta, se habla, literalmente, de una "escasa presencia" de seguridad marroquí y un "guiado activo de la masa".

Además, frente a estas palabras recogidas en el informe, el director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el documento presentado en la Audiencia Nacional "no atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes" la "planificación o ejecución" de la crisis migratoria en Ceuta, según trasladó Interior.

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