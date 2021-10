Esquerra Republicana "está muy lejos" de poder apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2022. Así lo ha advertido la portavoz de la formación independentista, Marta Vilalta, que ha urgido al Gobierno a que "se ponga las pilas" para cumplir los compromisos adquiridos con las cuentas actuales.

Tras reunirse este lunes los dirigentes de ERC, Vilalta ha señalado que aún desconoce los contenidos de los Presupuestos, "más allá -ha dicho- de lo que nos hemos enterado por la prensa", y ha lanzado un reproche al Ejecutivo: " Si somos socios prioritarios no se nota mucho", ha aseverado.

No obstante, Vilalta ha aclarado que ERC quiere negociar los Presupuestos, porque "desea explorar la negociación en todos los ámbitos" y "ser útiles" a la ciudadanía. "No somos un partido del 'no a todo', pero el Gobierno nos los pone muy difícil, y ahora mismo votaríamos que no", ha remachado.

En este sentido, la portavoz ha querido dejar claro "que el año pasado ERC facilitara la aprobación de los Presupuestos no presupone de entrada que lo volvamos a hacer este año". A su juicio, el Gobierno de coalición "sabe que no ha hecho los deberes si quiere contar con los apoyos suficientes".

Vilalta ha expresado el malestar de los republicanos por el nivel de ejecución de las inversiones comprometidas en los actuales Presupuestos, que consideran insuficiente: "Nosotros no haremos ningún brindis al sol, los acuerdos están para cumplirlos, y saben que tienen deberes por hacer", ha insistido la portavoz, que ha advertido de que "para podernos comprometer con nuevas propuestas antes se tiene que cumplir los compromisos adquiridos para los presupuestos anteriores".

Sobre si el traspaso de la gestión del Cercanías puede ser un factor determinante para dar o no su apoyo a estos Presupuestos, la portavoz de Esquerra ha reconocido que se trata "de un tema fundamental", si bien -ha zanjado- "las demandas de ERC las decide ERC y las planteará ERC cuando llegue el momento".

El Gobierno confía en sacar adelante las cuentas

Entretanto, desde el Gobierno ven "precipitado que en estos momentos los grupos políticos se manifiesten a un proyecto de Presupuestos que desconocen". Así lo ha manifestado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, a preguntas de la prensa tras el Consejo de Ministros de este lunes.

"Hasta el miércoles el proyecto de Presupuestos no estará en el Congreso de los Diputados", ha recordado la titular de Política Territorial, que ha agregado que, "por respeto a la propia Cámara", "descartarlos antes de conocerlos no creo que sea lo más apropiado".

"Confío en que una inmensa mayoría de los grupos políticos finalmente, una vez los conozcan, vayan a apoyarlos", ha apostillado Rodríguez, que se ha referido a la reclamación de ERC de "una mayor cuantía inversora". "Son los Presupuestos con mayor capacidad inversora de los últimos años. Por tanto, serán unos buenos Presupuestos e materia de inversión para todo los territorios de nuestro país y, por supuesto, también para Cataluña", ha prometido.

En cuanto a las competencias del Cercanías, la ministra ha incidido en que esta cuestión se abordó en la reunión de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat del pasado mes de agosto, indicando que en estos momentos "está pendiente de un grupo de trabajo para abordar los detalles de las acciones concretas que se pretenden gestionar por las distintas administraciones". "Estamos en ese proceso: en el de hablarnos, en el de entendernos, en el de trabajar técnicamente qué es posible, qué es viable y qué no lo es", ha añadido.

"Que no le quepa ninguna duda al grupo de Esquerra Republicana y a todos los grupos de la cámara que estos son unos Presupuestos inversores", ha insistido Rodríguez, que ha hecho hincapié en la "confianza del Gobierno en que van a salir adelante".