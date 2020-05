Pedro Sánchez ha sido muy duro con el portavoz de Esquerra en el Congreso, tras el discurso de Gabriel Rufián, apuntando ya que su grupo votará 'no' a la prórroga del estado de alarma y que con su acuerdo con Ciudadanos, ha podido llevarse por delante el pacto de investidura.

El presidente del Ejecutivo le ha contestado: "No me lo ponga tan fácil, lo de criticarme que me apoye en fuerzas que no son progresistas. ¿Con quién gobiernan ustedes en Cataluña? ¿Con una fuerza progresista?", en alusión a JxCat.

Sánchez le ha recordado que no se debate si apoyar o no a un Gobierno, "solo hablamos de tener un instrumento para hacer frente con eficacia a la pandemia".Y ha señalado que han estado negociando toda la madrugada: "Les hemos ofrecido superávit para esas políticas sociales que demandaban. Hemos reconocido las competencias de las CCAA".

"Valoro mucho la interlocución con ERC y quiero seguir manteniéndola para esta legislatura que dura cuatro años"

Y ha apuntado: "Hemos mantenido y mantengo los compromisos de investidura (...) valoro mucho la interlocución con ERC y quiero seguir manteniéndola para esta legislatura que dura cuatro años", ha enfatizado.

A esto, en su turno de réplica, Rufián ha contestado: "¿De que va esta legislatura?. Con Ciudadanos va de una cosa, y con nosotros, de otra", y sobre su pacto de Gobierno en la Generalitat: "Yo soy poco sospechoso de no ser crítico con la derecha catalana" y le ha recordado los pactos del PSC en la Diputación de Barcelona.

Rufián acusa al Ejecutivo de "jugar al chantaje"

El portavoz de ERC ha reprochado al presidente que se haya llevado por delante, "quizá de forma irremediable", ha dicho, el "espíritu" de la investidura al pactar la prórroga del estado de alarma con Ciudadanos, y no con su partido. Rufián ha lamentado que el Ejecutivo no haya querido negociar "nada" con los republicanos y ha expresado su rechazo a una prórroga que es una "jaula" para los ciudadanos.

Ha acusado al Gobierno de "jugar al chantaje" en las negociaciones para buscar apoyos a esa ampliación del estado de alarma y eso, ha advertido, "al final se paga". "Estamos aquí llevándonos por delante, quizá de forma irremediable el espíritu de la investidura. Un espíritu que era palanca para el progresismo pero también un dique de contención al fascismo, y eso se les está olvidando", ha dicho Rufián desde la tribuna del Congreso.

El portavoz ha recriminado al Ejecutivo que esté dando "boletos a la derecha extrema y a la extrema derecha en una rifa que pueden ganar". Y a Unidas Podemos, como socios del Gobierno, les ha enviado un mensaje: Hoy, el PSOE "sacrifica" a ERC a cambio del voto de Cs pero mañana puede ser el ingreso mínimo vital o la moratoria de hipotecas. Un segundo mensaje ha sido para los partidos de izquierdas por ser incapaces de llegar a acuerdos en medio de una pandemia. La gente se pregunta "para qué servimos".

"Juegan a convencer por defecto y no por consenso, es decir, juegan al chantaje"

Rufián ha dicho a Sánchez que las negociaciones en política "se sudan, no se esperan" y ha lamentado que el Gobierno juegue bajo un axioma falso: "Juegan a convencer por defecto y no por consenso, es decir, juegan al chantaje". El portavoz de ERC ha añadido que el Gobierno simplifica el asunto diciendo que los republicanos se lo ponen muy difícil "y eso un día se acaba porque la derecha siempre compra más barato, muchas banderas en los balcones pero pocos compromisos sociales".

"Hemos fracasado. Hemos fracasado todos, los que lo saben y los que no lo saben, unos por no saberlo negociar y otros, por no saberlo explicar", ha señalado. Por tanto, ha subrayado, lo que hoy se constata aquí no es la negativa de ERC a la prórroga, "es la negativa del Gobierno a negociar nada con los republicanos. Han escogido a la derecha".

ERC "quería" suscribir un acuerdo político con el Gobierno que sirviera para "el ahora y para el mañana"

ERC "quería" suscribir un acuerdo político con el Gobierno que sirviera para "el ahora y para el mañana" porque en política "no se puede vivir cada 15 días". Y ha recordado que pedían cinco cosas a cambio de 13 votos: corresponsabilidad y que las consejerías dejaran de ser gestorías, prestación remunerada para las familias, flexibilización del superávit municipal, un marco autonómico y estatal menos lesivo para los derechos y acotar en el tiempo la mesa de negociación. Aquí, Rufián ha dicho que un Gobierno "en plena democracia" no puede permitirse tener "presos políticos" en la cárcel. "Eso no es inadecuado, eso es política", ha señalado. EFE