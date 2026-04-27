Tesh Sidi, sobre el enfrentamiento entre Emilio Delgado y Mónica García: "Estos debates se deberían mantener en una mesa regional"

El portavoz de Más Madrid y la ministra de Sanidad han protagonizado tenido una tensa conversación en el programa de laSexta a cuenta de las primarias de su partido.

Esta mañana en 'Al Rojo Vivo' se ha producido un enfrentamiento entre Mónica García y Emilio Delgado, a propósito de las primarias de Más Madrid. Como cuenta Carmen Ferrero, el diario 'El País' ha publicado que "el viernes por la noche, después de avisar al presidente del Gobierno, García habría mantenido una conversación telefónica con Delgado para avisarle de que al día siguiente iba a anunciar su candidatura para las primarias de su partido".

El portavoz de Más Madrid, "le habría dicho que no le parecía bien y Mónica García le habría contestado, reprochándole su apoyo a Rufián", cuenta la periodista. Durante el programa, presentado por Antonio García Ferreras, Delgado pregunta a la ministra de Sanidad si en las próximas primarias cualquiera inscrito en Más Madrid va a poder votar.

García aclara que "todo el que participe de Más Madrid es militante de Más Madrid". "Con estar inscrito en Más Madrid va a poder votar", replica Delgado. "Yo he dicho que todo aquel que esté militando en Más Madrid", responde ella, "en todos los partidos las decisiones las toman los militantes de los partidos".

Tesh Sidi ha querido matizar que "una cosa es el votante de Más Madrid y otra el militante". "Creo que se está intentando jugar a una confusión entre militante y demás", añade. La diputada de Más Madrid indica que el militante "es el que está inscrito y participa en las actividades de Más Madrid".

"Ahora bien, lo que ha puesto sobre la mesa Emilio se votó en una mesa regional que es el órgano que dirige", indica, "y esa mesa regional es producto de un congreso de Más Madrid". "Cuesta mucho explicarle a la gente, hacia afuera, porque se confunde militante de una organización con votante", indica. "El candidato o la candidata la elige la militancia", expone, "y creo que estos debates se tenían que haber mantenido en una mesa regional".

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