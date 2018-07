En el PP ni confirman ni desmienten la presunta financiación irregular de la formación en Madrid

En el PP tienen calificativos y opinión para definir lo que declaró Francisco Granados. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que "no se puede estar de forma permanente insinuando, injuriando y trasladando la carga de la prueba".

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha destacado que "las declaraciones de Granados son una bazofia". Aunque cuando se le pide una respuesta concreta ("¿Está en condiciones de afirmar que no existió la financiación irregular del PP Madrid?", preguntó María Llapart), él respondió que era "diputado del PP por Almería". En el PP ni confirman ni desmienten la presunta financiación irregular del PP madrileño.

Los señalados por Granados han defendido siempre sus cuentas. En agosto de 2014, Ignacio González dijo en Al Rojo Vivo que "todas las cuentas eran públicas y auditadas por el Tribunal de Cuentas". En marzo de 2017, Esperanza Aguirre sostenía que las cuentas "estaban controladas y auditadas en todo momento".

Pero en el Congreso le han preguntado a quien tiene que revisar esos números y el presidente del Tribunal de Cuentas ha dicho que ellos revisan pero no acusan. Ramón Álvarez de Miranda, ha declarado que "no está establecido que la no aprobación de una cuenta lleve aparejada una sanción".

PSOE y Podemos ya han pedido la comparecencia de Cifuentes, González y Aguirre en el Congreso para que den explicaciones.