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Crece la tensión en Ceuta

Emilio Delgado, sobre Ceuta: "Hay que distinguir entre la legítima reclamación y los que hacen turismo yendo a los sitios a incendiar"

"A mí no se me ocurre salir de mi casa a desbaratarle la choza a una persona que se ha jugado la vida por tener, algún día, las oportunidades que tengo yo ahora", afirma Emilio Delgado, que analiza en Más Vale Tarde las protestas en Ceuta.

"A mí no se me ocurre salir de mi casa a desbaratarle la choza a una persona que se ha jugado la vida por tener, algún día, las oportunidades que tengo yo ahora", afirma Emilio Delgado, que analiza en Más Vale Tarde las protestas en Ceuta.

La olla a presión en la que se ha convertido Ceuta estallaba esta noche, donde una manifestación que había comenzado pacíficamente se convirtió en una turba donde varias personas arremetieron contra contenedores e incluso atacaron las tiendas de campaña en el campamento improvisado de los migrantes en la playa de El Trampolín.

Emilio Delgado considera que esta tensa situación se controlará "en la medida que el Gobierno dé una respuesta y atienda a las reclamaciones legítimas de los vecinos y vecinas de Ceuta".

El diputado de Más Madrid considera que "hay que distinguir entre la legítima reclamación de gente que está en todo su derecho de mostrar un malestar que no tiene sentido cuestionar, de los que hacen turismo de emergencia yendo a los sitios a incendiar y echar más gasolina a los conflictos".

"A mí no se me ocurre salir de mi casa donde tengo un frigorífico, luz y agua corriente para desbaratarle la choza a una persona que se ha jugado la vida por tener, algún día, las oportunidades que tengo yo ahora", concluye Delgado, para el que este tipo de acciones es algo "lamentable y cobarde".

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