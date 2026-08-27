Juanma Romero, sobre la situación en Ceuta: "Lo urgente es que el Gobierno actúe"

El periodista indica que la población ceutí está "muy cansada" debido a que ven que el Estado apenas ha actuado y les han fallado.

Numerosos vecinos de Ceuta se han manifestado para protestar contra los migrantes que se encuentran en su ciudad. Además, como señala Marina Valdés, han ido un paso más allá y también están atacando a las ONG que les dan de comer.

Los vecinos consideran que si se ayuda a estos migrantes estos no se van a marchar de Ceuta. "Es intolerable, la verdad", expone Juanma Romero. El periodista considera que hay "dos capas claramente diferenciadas": "Hay una población ceutí muy cansada y harta por ver que apenas se ha actuado y el Estado les ha fallado".

El periodista indica que hay gente aprovechándose de este tipo de situación, lanzando discursos de odio. "Estamos en un debate en un contexto global de ataque a los inmigrantes, un debate en el que la inmigración está en la diana", reflexiona, "y es insoslayable que tanto la derecha como la ultraderecha intentan conseguir pescar votos en el ese caladero".

"Es verdad, también, que la población ceutí es una población solidaria, de consenso, de puertas abiertas, pero también hay gente que se infiltra y aprovecha para lanzar discursos de odio", expone. "Ambas cuestiones son compatibles", asevera, "pero, desde luego, lo urgente es que el Gobierno actúe, todo lo que no ha hecho en estas semanas".

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