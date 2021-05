Pablo Iglesias deja la política. Así lo ha anunciado después de que Isabel Díaz Ayuso haya doblado sus resultados y que su candidatura no haya alcanzado los resultados previstos. "No contribuyo a sumar, no soy una figura política que pueda contribuir a que los próximos años nuestra fuerza política consolide su fuerza institucional", ha asegurado el líder morado en una comparecencia.