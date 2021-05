Unas palabras de José Luis Martínez-Almeida durante un acto electoral han generado polémica en las redes sociales, después de que el alcalde de Madrid ironizase con la siguiente frase: "Seremos fascistas, pero sabemos gobernar".

El portavoz nacional del PP pronunciaba estas palabras, con tono jocoso, al referirse a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien acusaba de ponerse una "medallita" con los datos del paro. "¿Sabéis qué pasa? Que si el paro ha ido bien en España es porque los fascistas que gobernamos en Madrid hemos conseguido que el paro baje cinco veces más que la media nacional, porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar", ironizaba.

Un chascarrillo del regidor madrileño del que Unidas Podemos se hacía eco posteriormente en Twitter, con un fragmento de la intervención de Almeida y el mensaje: "Di que sí José Luis, el primer paso es reconocerlo".

El PP, por su parte, acusa a la formación morada de tergiversar un fragmento del mitin de Almeida. Fuentes del partido lo tachan de "grosera manipulación" y aclaran que el primer edil de la capital "hizo el uso habitual de la ironía precisamente a causa de las acusaciones de fascismo que se están usando en esta campaña". "Obviamente Almeida no se define como fascista, ni en sus palabras ni en sus políticas ni en su gestión", aseveran.

El propio Almeida se ha pronunciado al respecto este sábado, cargando contra Pablo Iglesias y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que criticó sus palabras en Twitter. "Las elecciones no se ganan en Twitter, se ganan en las urnas", ha afirmado. "No tengo nada que decir sobre lo que dije, entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que la ironía y el sentido del humor es algo que utilizo habitualmente, pero sí les digo una cosa a Pablo iglesias y a toda la tropa de Twitter: me voy a alegrare tanto del resultado del 4 de mayo", ha añadido.

Garzón se había pronunciado sobre las declaraciones de Almeida en Twitter, donde compartió el fragmento y reprochó que "es inimaginable pensar en Merkel, Macron o en cualquier líder conservador francés o alemán diciendo algo como 'seremos unos nazis pero somos buenos gestores'". "Ellos recuerdan muy bien qué significa el fascismo, y lo temen. Son demócratas de derechas. Aquí tenemos esto", criticó el ministro de Consumo.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha salido en defensa de su socio en el Gobierno municipal. "Algo conozco a José Luis Martínez-Alemida, creo que, probablemente, un poco más que algunos de los que le estáis linchando.También puedo deciros que tiene tanto de fascista como de madridista", ha escrito en Twitter.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, también ha criticado las palabras de Almeida, que ha calificado como "toda una declaración" durante un acto electoral en Vallecas. "Cuando es confesión de parte, no tengo nada que añadir. No hay más preguntas, su señoría. Pero si no fuera verdad, si no fueras fascista, casi que peor, porque suena a bromita", ha aseverado. "Frivolizar el fascismo, no, casi prefiero que lo sea", ha agregado.