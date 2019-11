La coordinadora de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha calificado como "carroñeros" a la formación que lidera Santiago Abascal por recurrir a la "mentira" al hablar de los menores extranjeros no acompañados y "agitar el miedo como un espantajo para intentar ganar votos".

Rodríguez se pronunció así tras el acto convocado por la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, a las puertas de un centro de menores extranjeros no acompañados situado en Sevilla.

"Los menores extranjeros no acompañados que viven en Andalucía son nuestros niños y niñas, están bajo la tutela de la Junta y exigimos a Vox que saque sus manos de encima de nuestros niños y niñas y que deje de señalarlos con el dedo", ha defendido la líder de Adelante Andalucía, que ha criticado la "cobardía absoluta" de Vox por "posicionarse frente al sector más débil de nuestra sociedad".

"Son cobardes con los poderosos y agresivos contra la gente más débil", ha lamentado.

Rodríguez ha exigido a la Junta que "tome medidas" ante el acto convocado por Vox y "no permita que se ponga en peligro la vida, la tranquilidad y la intimidad de los niños y niñas" que se encuentran en el centro.

La calle como nuevo hogar a los 18 años

De los 188 menores migrantes no acompañados que han cumplido los 18 años este año en Madrid, tan sólo 30 han podido optar a un piso de acogida.

Una de ellos es Asiad, que hace tres días que cumplió la mayoría de edad. "Me he pasado un año con miedo por si me quedaba en la calle", asegura ante las cámaras de laSexta. En la vivienda los acompañan psicólogos y educadores que reparten las tareas y acuden a cursos profesionales.