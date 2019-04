Tenso rifirrafe entre Álvarez de Toledo e Irene Montero: "Me está acusando de justificar un delito de violación"

Cayetana Álvarez de Toledo ha sido protagonista de la polémica en el debate a seis celebrado en Televisión Española. En concreto, cuando ha analizado el programa del PSOE y ha criticado la propuesta de los socialistas sobre el consentimiento afirmativo.

"¿Un silencio es un no? ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí?", ha preguntado la candidata del PP al Congreso por Barcelona, a lo que le ha respondido tajante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "No es no".

A las críticas contra Cayetana Álvarez de Toledo se ha sumado también el candidato de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, que se ha dirigido directamente a la candidata popular para reprocharle sus palabras: "Me parece gravísimo lo que has dicho. En cuanto a igualdad, te pido que lo revises".

Pero quien ha arremetido con mayor fuerza contra las declaraciones de Álvarez de Toledo ha sido Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos: "Como gobierne la derecha (...) cuando te violen, vendrá una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte: 'No es para tanto, yo no digo que sí hasta el final'".

Cayetana Álvarez de Tolero ha respondido a Montero, asegurando que la está acusando "de justificar un delito de violación". La dirigente del PP ha amenazado a la portavoz de la formación morada con denunciarla por sus palabras, y ha añadido: "Ustedes van a acusando de justificar violaciones a todo el mundo. Han llevado el feminismo a una lucha desquiciada entre hombres y mujeres. Los hombres no son violadores ni asesinos reprimidos todos ellos".