El PSOE insiste en gobernar en solitario y Podemos avisa de que no cederá: buscan "empezar la negociación"

Pulso entre el PSOE y Unidas Podemos después de que el partido de Pedro Sánchez haya manifestado su intención de gobernar en solitario frente a la formación de Pablo Iglesias, que ya ha dejado claro que su propósito es entrar en el Gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones y diputada electa del PSOE, Carmen Calvo, ha querido dejar claro este martes que gobernar en solitario no significa "encerrarse" e imponer criterios, porque el PSOE siempre está dispuesto a hablar con todo el mundo, al tiempo que ha calificado de "absolutamente inexplicable" el comportamiento político de Ciudadanos (Cs).

En declaraciones a Canal Sur Radio, Carmen Calvo, que ha indicado que el candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, aún no ha llamado a Pedro Sánchez para felicitarle por los resultados electorales, ha señalado que los ciudadanos mandaron en las elecciones del domingo un mensaje "contundente y claro, que gobierne el PSOE" y esto hay que respetarlo.

Ha agregado que el PSOE ha demostrado que gobernar en solitario no significa que no se hable con todo el mundo y que no sean capaces de negociar o de ceder.

Ha explicado que cuando hablan de un gobierno en solitario no significa un gobierno que se encierre y quiera imponer sus criterios sin tener mayoría absoluta, sino que se trata de dejar a todo el mundo que haga su juego estratégico, pero "llevando nosotros el timón".

Carmen Calvo ha manifestado que el PSOE, con sus "cosas mejores y peores", es "muy leal" al país, al Estado y a las instituciones, como ocurrió ante la crisis de Cataluña, porque entienden que servir a España es hacerlo con lealtad: "Pero eso no nos lo hacen a nosotros".

Por su parte, Irene Montero, número dos de Unidas Podemos, ha seguido insistiendo en crear un gobierno de coalición con los socialistas en una entrevista en RNE porque "es lo único que puede garantizar la estabilidad" y "el único que contaría con más apoyos que la derecha".

Preguntada sobre qué es para Podemos estar en el Ejecutivo y si aceptaría que se nombrasen ministros independientes propuestos por su formación, Montero ha dicho que "lo primero" es sentarse a hablar del plan de gobierno. "Querer gobernar no es solamente pensar en los ministros porque, dependiendo de lo que quieras hacer, organizas los ministerios", ha explicado la número dos de la formación morada, que también ha admitido que en ésta "nunca" han despreciado "la importancia de quién hace las cosas".

"Aportaríamos muchos valores que son seguros", ha dicho Montero, que para los puestos ya ha dado nombres como los de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Pablo Echenique o Rafa Mayoral."Perfiles que tienen capacidad en la posición en la que estuvieran de llevar a cabo ese plan, pero eso no es lo importante; lo primero que tenemos que tener es un plan de gobierno y después ver cómo se concreta la estructura ", ha insistido.

Sobre si apoyarían la investidura de Pedro Sánchez si éste insistiese en gobernar en solitario, ha respondido que los números avalan que la coalición es la única opción: "Hemos sido muy claros, a todo el mundo que nos ha votado le hemos dicho que lo que queremos es gobernar".

Dos posturas que evidencian que la negociación para formar gobierno será dura ya que ni el PSOE ni Podemos ceden en sus posiciones.