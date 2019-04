Pedro Sánchez llama a "concentrar el voto en el PSOE" para evitar un Gobierno de las tres derechas tras el 28A

Pedro Sánchez ha criticado en Al Rojo Vivo la estrategia electoral del PP, al que acusa de ir "a insulto por día" y que la derecha compite en decir la barbaridad más grande. En una entrevista de casi 45 minutos con Antonio García Ferreras, ha dicho que está dispuesto a tender la mano tras las elecciones tanto al PP como a Ciudadanos y Unidas Podemos.

Como límite a esos pactos ha establecido el respeto a la Constitución y se ha mostrado rotundo con los independentistas, a quienes espera no necesitar tras el 28A si obtiene un buen resultado. "No habrá independencia en Cataluña, no habrá referéndum", afirmó.

Sobre un posible indulto a los politicos presos por el 'procés', no se ha pronunciado y ha dicho que ahora lo que tiene que hacer es respetar la independencia judicial.

En esa entrevista exclusiva en Moncloa, Pedro Sánchez ha defendido rotundo que ya no hay cloacas del Estado. Además, dice que empatiza con Iglesias por el presunto espionaje sufrido por la conocida como policía patriótica y asegura que los responsables pagarán con todas las consecuencias.

Por otra parte, Sánchez promete un nuevo estatuto de los trabajadores que acabe con los aspectos lesivos de la Reforma laboral y una ley de eutanasia. Sobre este último aspecto, también explica que le ha impactado la historia de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer.

En sus redes sociales, insiste en "la importancia de la movilización el próximo 28A". "Si las tres derechas suman, se entenderán. Para hacerles frente es importante concentrar el voto en el PSOE", afirma Sánchez.