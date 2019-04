Pedro Sánchez: "Tenderé la mano a todos los partidos, singularmente a PP, Cs y Unidas Podemos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a García Ferreras y el equipo de Al Rojo Vivo en La Moncloa antes del inicio de la campaña electoral.

Sánchez afirma querer un Gobierno del PSOE para continuar con el giro social y apunta que "se puede dar que el PSOE cuente con sus propias fuerzas para gobernar". Pero, ¿con quién prefiere Sánchez pactar? "No voy a excluir a ninguna formación política dentro de la Constitución", ha respondido rotundo a García Ferreras.

Sánchez cuestiona la actitud de Casado y cree que los demás partidos de derechas están haciendo lo mismo. "La política no puede circunscribirse al insulto. Estamos viendo una suerte de competición de primarias entre las derechas a ver quién la dice más grande".

Critica el retroceso que están planteando las tres derechas. "La estabilidad y el futuro sólo lo puede garantizar hoy el PSOE", ha remarcado, al tiempo que defiende concentrar todo el voto en torno a los socialistas.

El presidente del Gobierno insiste en que "el problema en Cataluña no es la independencia, es la convivencia", y apunta que algunos líderes independentistas han actuado "de mala fe".

"Ellos saben que la independencia no se va a producir. No es no, no va a haber independencia ni referéndum", ha señalado. Cuando se le pregunta por posibles indultos de los políticos catalanes, Sánchez aplaza su respuesta por respeto a la independencia judicial.