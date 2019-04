Pedro Sánchez denuncia "listas negras" en Andalucía contra trabajadores en materia de violencia machista

Mostrando un documento, Pedro Sánchez ha denunciado en el Debate de Atresmedia que "se han empezado a enviar circulares a médicos, psicólogos y trabajadores sociales para conseguir los datos y hacer una lista negra de quienes están luchando contra la violencia de género".

Pedro Sánchez ha lanzado un reproche directamente a Rivera: "Esto lo que hace su consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local". Además, Sánchez ha apuntado que "esto es una vergüenza y es decepcionante que lo haga un partido que se dice liberal".

El candidato de Ciudadanos ha añadido que "la ultraderecha es la ideóloga los responsables quienes lideran el Gobierno en Andalucía y los cómplices necesarios, Albert Rivera y Ciudadanos".

Por su parte, Albert Rivera ha respondido que "España no se merece un presidente como Pedro Sánchez que juega con el dolor de las mujeres, con lo que sufren".

El líder de Ciudadanos ha sentenciado: "Sánchez, no sea usted mezquino, cuando maltratan a una mujer no es de PSOE, Cs o PP. Vamos juntos a acabar con esta lacra y a hacer que nunca nadie ponga una mano encima a nuestras hijas. Esa causa, por suerte no es del PSOE".