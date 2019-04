Las elecciones del 28A han dado la victoria al líder socialista, Pedro Sánchez, pero la necesidad de alcanzar pactos entre los partidos políticos ha sumido a las formaciones en un hervidero de declaraciones y reacciones.

PSOE / PSOE + Podemos: 123 / 165 escaños.

El PSOE ha señalado que su objetivo pasa por gobernar en solitario con sus 123 diputados. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que se sentirían más cómodos con un Gobierno monocolor, pero entiende que "la pluralidad política obliga a cambiar de fórmulas".

"Quedan muchos días y Unidas Podemos también ha ido avanzando en comprensión", ha destacado Calvo, al ser preguntada en la Cadena Ser si la fórmula con el partido de Pablo Iglesias será un gobierno de coalición. Ha considerado que "hay respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco", y sobre la debacle del PP y sobre Vox, Calvo ha afirmado que "la ultraderecha se ha pegado un tiro en el pie".

PSOE + Ciudadanos: 180 escaños.

Una alternativa que sumaría mayoría absoluta es una difícil alianza de PSOE y Ciudadanos. Entre ambos sumarían 180 diputados, suficientes para gobernar. Durante la jornada postelectoral, esta puerta se ha ido cerrando con las declaraciones de los portavoces de las formaciones.

Inés Arrimadas ha rechazado un pacto con el PSOE, aunque el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, no ha descartado hablar con el PSOE. Sin embargo, cree que "la decisión ya está tomada" y que los socialistas gobernarán con Unidas Podemos. por lo que asumen que Ciudadanos irá a la oposición.

Pedro Sánchez dejó claro durante la celebración en Ferraz que "no pondrán cordones sanitarios". "No vamos a hacer como ellos que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista, la única condición será respetar la Constitución", señaló ante los simpatizantes y militantes que gritaban "con Rivera no".

PSOE + Unidas Podemos + ERC: 180 escaños.

Con esta posibilidad, Sánchez podría formar Gobierno, pero tendiendo la mano al independentismo, que lastraría la imagen de los socialistas durante la campaña. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos ha descartado pactar con ERC. "Por ahí no entramos en su momento, dijimos que no íbamos a entrar y no vamos a entrar", ha garantizado Ábalos.

Por su parte, ERC ha pedido diálogo a los socialistas. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha instado al PSOE a moverse y escuchar las demandas de la sociedad catalana si quiere el apoyo de los republicanos. "Después de los resultados entendemos que ahora mismo la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. Es quien ha ganado y quien tiene que mover pieza", ha dicho Vilalta.

Para ERC, es la única manera de encontrar una solución democrática a la situación en Cataluña y es lo que ha decidido la sociedad catalana en estas generales, por lo que avisa a Sánchez de que "evidentemente no puede hacer caso omiso a este mensaje claro y nítido".

PSOE + Podemos + PNV + Coalición Canaria + Compromís + PRC: 175 escaños (no alcanzan la mayoría).

El PSOE estaría dispuesto a formar una alianza entre los partidos no independentistas, pero la suma de sus escaños no daría una mayoría. Además, Coalición Canaria ya ha avisado de que no pactará con los socialistas si éstos siguen tendiendo la mano a Podemos.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha rechazado apoyar la posible investidura de Pedro Sánchez si pacta con "Podemos y los secesionistas vascos o catalanes" ya que, a su juicio, "un gobierno apoyado en ese radicalismo no va a ningún lado".

Pero el tablero no está decidido. Estas son las opciones con las que se podría conseguir una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra en una segunda vuelta. Si los partidos no llegan a ningún acuerdo tras esa segunda votación, se les da un plazo de dos meses para hacerlo. Si tras ese tiempo no se alcanza un pacto que derive en la elección de un nuevo gobierno, las Cortes se disuelven y se convocan unas temidas terceras elecciones.

PSOE + Unidas Podemos + PNV: 170. Abstención de ERC, JxCat, Bildu, Coalición Canaria, Compromís y PRC. Total: 30.

PSOE +Unidas Podemos + PNV + Coalición Canaria: 172. Abstención de ERC, JxCat, Compromís y PRC: 28

PSOE + Unidas Podemos + PNV + Coalición Canaria+ Compromís + PRC: 174. Abstención de ERC, JxCat y Bildu. Total: 26