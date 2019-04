Para arrancar el debate de Atresmedia, Vicente Vallés le ha preguntado a Pablo Iglesias si pondrá como condición que Unidas Podemos tenga puestos en el Gobierno, en caso de que Pedro Sánchez necesitara su apoyo para ser presidente.

El líder de la formación morada se ha mostrado "prudente" en este sentido y ha señalado que "se han acabado los gobiernos de partido único" porque "a la gente le gusta" que se pongan "de acuerdo".

"Creo que lo primero será acordar un programa antes de hablar de ministerios, pero es razonable que si los ciudadanos votan opciones diferentes, las formaciones políticas busquen acuerdos para trabajar juntos", ha añadido al respecto.

En cuanto al posible pacto de PSOE con Ciudadanos, ha dicho que no termina "de entender por qué Sánchez no aclara que no puede llegar a un acuerdo con Ciudadanos".

Empleo

En relación a las medidas en el ámbito del empleo, ha destacado la importancia de que "el contrato temporal sea, como máximo, de seis meses, se convierta después en indefinido y responda a razones organizativas muy precisas".

El candidato de Unidas Podemos también ha hablado de los "jóvenes que trabajan como autónomos", que necesitan "contratos laborales", y de la subida del Salario Mínimo Interprofesional. "Algunos dijeron que cuando se subiera a 900 euros se iba a hundir la economía y no se hundió. Hay que seguir subiéndolo, no por justicia social, sino también por justicia económica".

Además, se ha referido a la brecha salarial: "Hay muchas mujeres en España que cobran menos por el hecho de serlo. Queremos que la Inspección de Trabajo pueda entrar en las empresas a verificar si, efectivamente, hay mujeres que cobran menos de lo que tienen que cobrar y si tienen que sancionar, lo hagan".

Pensiones

Otro de los temas que se ha tratado en este debate es el de las pensiones y cómo se plantean en un futuro. En este sentido, Pablo Iglesias ha relacionado la "sostenibilidad del sistema de pensiones con la calidad del empleo" porque si "hay trabajo bien pagado, hay buenas cotizaciones a la Seguridad Social".

Continuando con la relación entre empleo y pensiones, se ha referido a Pablo Casado, señalando el Partido Popular "vació la caja de la Seguridad Social porque precarizaron el empleo, vaciaron la hucha de las pensiones y esto fue por su política laboral".

Además, ha destacado que "una persona que haya cotizado 35 años se tiene que poder jubilar", utilizando el ejemplo de "las camareras de piso", que se "tienen que poder jubilar a los 61 años porque su trabajo está asociado a enfermedades profesionales".

"Si la Constitución Española dice que las pensiones se tienen que actualizar periódicamente, fijemos esto por ley al IPC, que es lo que el ninguno de estos partidos quiso hacer en el Pacto de Toledo", ha señalado.

Impuestos

En cuanto a los impuestos, Pablo Iglesias ha asegurado que "España está a ocho puntos porcentuales de distancia, en términos de justicia fiscal, de la media europea", aunque "esto no ha sido culpa solo de los Gobiernos de derecha".

"Pedro Sánchez tenía propuestas buenas, pero que cumplió, como la propuesta del impuesto a la Banca. Nosotros, en este sentido, somos muy claros. El IRPF hay que subírselo a los que cobren más de 100.000 o 300.000 euros al año, y a los que cobren menos de 12.000 euros hay que bajárselo", ha señalado.