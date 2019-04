Pablo Casado: "Hay quien se mete en política para viajar más cómodo"

Casado sigue en la carretera a la caza de ese 40% de indecisos que no para de destacar en todos sus mítines. Casado dice que el PP es la formación negociadora que garantizará que no haya bloqueo, por eso, afirma que hay que decir a familiares, amigos y vecinos que tienen que votar al PP, "si no quieren que gobierne esa tropa, Sánchez, Torra, Puigdemont o Iglesias", apunta Pablo Casado.

Desde el equipo del líder del PP reconocen que están empezando a preparar los debates porque serán muy importantes para decantar a los indecisos que todavía no saben que harán en las elecciones del 28A.

En el PP están de subidón y no descartan que Pablo Casado pueda ser, incluso, el ganador de las elecciones por el número de indecisos. Desde el PP aseguran que hay gente que da a Sánchez por ganador, pero ellos no lo tienen tan claro.

"Qué le vamos a hacer, hay a gente que le cuesta tener actos y hoy sólo tengo actos yo. Hay a quien no le gusta la gente y se mete en política para viajar más cómodo, tener más prebendas", ha apuntado Pablo Casado.