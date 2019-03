Miguel Abellán, nuevo fichaje del PP: "Creo que el mundo del toro necesitaba que diera un paso al frente"

El torero Miguel Abellán irá entre los 15 primeros puestos a las listas del Partido Popular en Madrid. "He dado un paso al frente en política porque mi profesión lo necesita", ha señalado Abellán en una entrevista en Onda Cero.

El torero, que se presentará como independiente, defiende que "la fiesta de los toros necesita ser fomentada y darla a conocer a la gente más joven". Pero, ¿qué le ha motivado para dar un paso al frente en política? "El PP ha dado un paso al frente en el tema del toreo y eso, sumado a que creo en el liderazgo de Pablo Casado, me ha animado", argumenta.

Abellán asegura no sentirse "el torero del partido" e insiste en que se identifica mucho con las ideas del proyecto de Pablo Casado. "Esta novedad me estimula y es necesaria por mi profesión. Tendré que afrontar situaciones novedosas, pero con ilusión, esfuerzo, dedicación y humildad puedo aportar al partido lo que me ha pedido".

El nuevo fichaje del Partido Popular aboga por la necesidad de dar a conocer, fomentar y proteger el mundo del campo. "Vivimos del campo sin apenas conocerlo. Se genera mucho trabajo". El torero reconoce que esta decisión ha sorprendido a muchos y ha despertado ciertas críticas, pero apunta que nunca ha tenido miedo ni ha necesitado esconderse. "Creo que mi profesión necesitaba que diera un paso al frente".