Gabriel Rufián (ERC) reconoce que no puede haber independencia contra los catalanes no independentistas

El número dos de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha manifestado que "no se puede hacer la independencia contra Sabadell, contra Terrassa, contra Cornellà", en una entrevista radiofónica el último día de la campaña para el 28A.

"¿Se tiene que hacer?", ha continuado el candidato, número dos de las listas al Congreso por Barcelona, "no, durante mucho tiempo lo que dijimos es que se tenía que votar".

"¿Por qué? Repito, soy muy pesado, porque el 80% de la población de este país quiere votar", ha agregado.

Precisamente, ERC cierra la campaña en Badalona, un gesto simbólico, puesto que se trata de una ciudad que había sido durante muchos años feudo del Partido Popular y donde una coalición de izquierdas desbancó a Xabier García Albiol de la alcaldía en 2015.

Tanto Rufián como los otros candidatos de la formación han tendido la mano, durante la campaña, a una mayoría de izquierdas. Oriol Junqueras incluso ha manifestado, desde la prisión de Soto del Real, que no impedirán un Gobierno de izquierdas aunque no se cumplan las aspiraciones independentistas, para que la ultraderecha no entre en el Gobierno.