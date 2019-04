García Albiol, sobre el fichaje de Garrido por Ciudadanos: "Es una putada. No tiene sentido"

Xavier García Albiol, expresidente del PP de Cataluña, ha expresado ante los medios su malestar por el fichaje de Ángel Garrido por Ciudadanos.

"No tiene sentido que repitas por activa y por pasiva que quieres pactar con el PP y que, a cuatro días de elecciones, hagas una putada de esta dimensión", ha señalado García Albiol, refiriéndose a la formación de Albert Rivera. "No tiene sentido y no es la mejor manera de tejer una relación de cara a futuro", ha añadido.

Para García Albiol es evidente que se trata de un movimiento "muy poco elegante" y sin sentido de cara a una relación futura entre ambos partidos.

Por su parte, en una entrevista a Antena 3, Ángel Garrido ha insistido en que no se trata de una venganza hacia el PP y sostiene que es una decisión meditada. "El PP ha iniciado una deriva distinta que se aleja del centro y es más acentuada en Madrid", ha señalado.