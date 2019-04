El día que un alcalde del PP se acercó a escuchar a Pablo Iglesias: "Cualquier día sustituyes a Pablo Casado"

No deja de sorprender ver a un alcalde del PP tendiendo tan afablemente la mano a Pablo Iglesias. Pero es lo que tiene la campaña electoral. El líder de Podemos agradecía las facilidades para su acto en Nalda, La Rioja, y lo hacía ante el micrófono de laSexta.

No podemos decir que sea un fan de Unidas Podemos -lógico, es alcalde y candidato del PP- pero sí que no tiene reparos en escuchar con atención y devoción política el discurso de Iglesias en su pueblo. Todo esto no quiere decir que haya olvidado el espíritu crítico hacia sus adversarios políticos: "He visto autopista libre para el Gobierno de Pedro Sánchez, sustentado también por vosotros".