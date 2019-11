Son 226.782 los españoles que debutan en estas elecciones. Raquel, Jorge e Iñaki son algunos de los jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad desde la última cita electoral, el pasado 28 de abril. La mayor parte de los nuevos votantes son de Madrid y Barcelona, mientras que en Soria son apenas 400. Pero los politólogos advierten.

"Salen a participar en unas elecciones y en otras no, depende del contexto electoral concreto", ha apuntado Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas. Estos votantes meditan el voto hasta el último minuto. "Hay gente a la que no le interesan estas cosas, y no entiendo por qué", comenta una joven votante. Además, manejan poca información programática y optan por la simpatía que les genera cada partido.

"El electorado joven también se caracteriza por ser particularmente abstencionista. Calculamos que en torno a 12 o 15 puntos más de abstención que el electorado promedio", ha detallado Simón. Algunos, aún con 18 años, será la segunda vez que acudan a las urnas. Son la 'generación Z', y han seguido toda la campaña, principalmente, a través de las redes sociales.

Tienen claro que la foto para el Instagram será ejerciendo su derecho a voto: "La publicas porque te hace ilusión". Porque ellos lo viven de una forma distinta. Algunos, como es la primera vez, no quieren ir solos. Ellos son los electores novatos, primerizos, que votan por primera vez con algunas dudas, pero con mucha ilusión.