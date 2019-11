Ana Pastor tuvo que aclarar durante el debate 7N cuál es la postura oficial del PP sobre las condenas por abuso o agresión sexual, si la del "no es no" o la defendida por Cayetana Álvarez de Toledo, quien defiende que "no todo lo que no sea un sí, tiene que ser obligatoriamente un no".

Álvarez de Toledo insistía de esta manera en su opinión sobre el consentimiento en las relaciones sexuales que tanta polémica generó en el pasado mes de abril. Ana Pastor responde: "Todos pensamos lo mismo, que cuando no hay consentimiento, hay agresión sexual y hay violación".

La moderadora del debate le pidió que se pronunciara sobre las palabras de su compañera, ante lo que la expresidenta del Congreso se justificaba explicando que "las personas no decimos las cosas con idénticas palabras" pero que tanto ella, como "el PP y todas las personas de bien piensan que cuando una mujer no consiente, es violación". Además, pide que se cambie el código penal.

María Jesús Montero no tardaba en contestarle "sorprendida" porque lo que dice "no fue lo que dijo Cayetana en el último debate". La ministra en funciones recuerda que Álvarez de Toledo "no respondió" cuando fue preguntada por aprobar proposiciones de ley para que sólo sí sea sí.

La política del PSOE se muestra consternada por algunas sentencias que se han conocido en los últimos tiempos, aunque cuestiona que Vox también lo esté. "Todos nos quedamos consternados, probablemente menos Vox, que dijo que las únicas relaciones sexuales seguras iban a ser a través de la prostitución", afirmó Montero recordando las palabras de Francisco Serrano.