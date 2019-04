Abascal habla de una "invasión migratoria" en España: "52.000 personas disfrutan ilegalmente de la sanidad pública"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirma que ve a los líderes del PSOE, PP, Cs y Podemos "muy nerviosos, porque ellos mismos no se creen las encuestas que publican", al tiempo que considera que "intentan meter el miedo en el cuerpo".

En un mitin con el lema 'España Viva' en Córdoba, a escasos metros de la Mezquita-Catedral, Abascal ha dicho que está "cansado de escuchar a los Tezanos de la izquierda y a los Tezanos de la derecha intentando meter el miedo en el cuerpo permanentemente publicando encuestas todos los días, diciendo lo que hay que votar".

"Queremos decir a los españoles que tienen que votar en libertad, sin ningún tipo de miedo para defender sus ideas y valores", ha enfatizado Abascal, quien ha valorado que "las multitudes" acuden a sus actos.

En su primer acto en Andalucía tras las elecciones de diciembre, el líder de Vox ha remarcado que "Vox se atrevió a decir algo que no se podía decir en Andalucía, que frente a la Andalucía islamizada, la de Blas Infante, veníamos a reivindicar la Andalucía española de Isabel la Católica, la de las Cortes de Cádiz y la que marchó a América, el orgullo de ser españoles".

El candidato de Vox ha declarado que no quiere "una Europa islamizada", de manera que harán leyes para "investigar a los cómplices de la invasión y la islamización de Europa".

Abascal ha criticado duramente a quienes no se atreven a expulsar a "las 52.000 personas que disfrutan ilegalmente de la sanidad pública de España" y no entregan esos datos a la Policía. "Están incumpliendo lo pactado y están yendo en contra de vuestros intereses", añadió el líder de Vox.

Acto seguido, ha defendido que "la Catedral siempre será de los cordobeses y no de aquellos que nos quieren echar". Abascal ha ensalzado que "la batalla se va a empezar en Covadonga para devolver a los españoles la voz que no tenían", y de hecho no ha descartado terminar la campaña electoral en Granada, como símil de la Reconquista.