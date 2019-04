Santiago Abascal asegura que Vox no es "de extrema derecha"

El presidente y fundador de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado durante una entrevista en Intereconomía que él no es "de extrema derecha" y que no tiene por qué "justificarse".

A la pregunta: "¿Por qué no es Santiago Abascal de extrema derecha?", el líder de Vox, tras un silencio, ha replicado simplemente "porque no lo soy", sin ofrecer más argumentos.

"Es que no tengo que justificarme", ha dicho. "No voy a perder un minuto de esta entrevista, ni aquí [Intereconomía], que sois gente amable y no demonizáis a Vox, ni en cualquier otro sitio en explicar por qué yo no soy de extrema derecha", ha zanjado.