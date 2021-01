El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sostiene existe un "interés público muy intenso" en la celebración de las elecciones catalanas en la fecha del 14 de febrero y avanza en un auto los posibles argumentos que utilizará el órgano judicial en su sentencia antes del 8 de febrero.

En la resolución de la sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo, el auto, adoptado por mayoría de los siete magistrados, expone que, de no celebrarse las elecciones "se abre un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas".

Además, los jueces consideran que se vería afectado el derecho fundamental del voto, una suspensión que no está prevista en el estado de alarma. Asimismo, los togados señalan que las medidas sanitarias no limitan los desplazamientos para actividades no esenciales y recuerdan que se han previsto medidas por las administraciones competentes en materia sanitaria y electoral para garantizar la celebración de los comicios.