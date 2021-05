JxCat ha trasladado este martes a ERC que no piensa cederle votos para gobernar en solitario y ha exigido retomar las negociaciones para formar un Govern de coalición y evitar así una repetición electoral. A tan solo 15 días de que expire el plazo límite del 26 de mayo para investir a un presidente de la Generalitat y eludir unas nuevas elecciones, los equipos negociadores de ERC y JxCat han mantenido este martes otro contacto, que no ha servido para acercar un pacto.

Las relaciones quedaron muy tocadas el pasado sábado, cuando el candidato de ERC a la investidura, Pere Aragonès, anunció que ya no seguiría negociando un gobierno de coalición con JxCat, a la que acusa de dilatar la negociación, y que a partir de ahora solo contemplaría gobernar en solitario. La idea de un Govern de ERC en solitario fue planteada por el propio secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, en una entrevista a La Vanguardia el 4 de abril, en la que afirmó: "No especularemos con elecciones; si quieren, que gobiernen en minoría".

El compromiso lo reafirmó Sànchez este mismo sábado, al asegurar que "si ERC opta por no gobernar con JxCat y consigue un acuerdo con los comunes y la CUP, JxCat estudiará que cuatro de sus diputados" en el Parlament "faciliten esta investidura" de Aragonès. No obstante, como ya explicaron este domingo diversas fuentes de JxCat, numerosas voces en Junts no ven claro el compromiso de Sànchez y, de hecho, reconocen su incomodidad con su estilo negociador -ya que lleva férreamente el mando de las conversaciones, imponiendo además un gran secretismo- y son muchos los dirigentes que desaprueban pasar a la oposición habiendo obtenido solo un escaño menos que ERC.

Estas reticencias a ceder votos para investir a Aragonès para que ERC gobierne en solitario se han trasladado esta tarde a la mesa de negociación. Tras mantener el segundo contacto en dos días con los comunes, los negociadores de ERC se han reunido con JxCat, pero el encuentro no ha ido bien. Los republicanos han vuelto a plantear que se ha acabado el tiempo para pactar una coalición: ahora solo quieren los votos de JxCat para gobernar solos. Sin embargo, según fuentes conocedoras del encuentro, los negociadores de JxCat no han querido reafirmar el compromiso expresado por Jordi Sànchez de ceder al menos cuatro votos para investir a Aragonès y permitir que forme un Govern en solitario. Esto es, ni 32, ni 4.

Tras la reunión, JxCat ha emitido un comunicado en el que ha advertido que "la mejor manera de evitar las elecciones es recuperar las negociaciones para hacer un acuerdo de legislatura". "Junts ha trasladado a los republicanos la urgencia de retomar las conversaciones para formar un gobierno de coalición con el objetivo de implementar el mandato electoral que se desprende del 52% de los votos independentistas" en las elecciones del 14F, señala. JxCat ha propuesto celebrar una nueva reunión mañana miércoles para abordar uno de los escollos de la negociación: el papel del Consejo por la República, espacio parainstitucional que lidera desde Bélgica el expresident Carles Puigdemont.

Mientras JxCat exige que el Consejo por la República sea el espacio en el que las fuerzas independentistas elaboren una estrategia unitaria para dar continuidad al procés, ERC rechaza que el núcleo de decisión estratégica quede supeditado a un órgano que ve demasiado mediatizado por el partido que preside Puigdemont. A principios de la semana pasada, ERC creyó haber desbloqueado esta cuestión al esbozar una solución que, según los republicanos, aceptaba Sànchez: formar una dirección estratégica unitaria del independentismo, independiente del Consejo por la República aunque "coordinada" con él, pero JxCat dio marcha atrás y lo rechazó. Según fuentes de ERC, Aragonès y Sànchez mantienen un "contacto permanente y diario" para buscar una solución que evite elecciones.

Por su parte, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha dicho en La 1 que "no es posible" articular una mayoría de izquierdas al margen del PSC, partido que a su juicio debería pilotar un Govern progresista, al ser la opción más votada el 14F. La diputada de la CUP Laia Estrada ha criticado "el espectáculo lamentable" que están dando ERC y JxCat y ha advertido que repetir elecciones "generaría más desilusión y frustración". Mientras tanto, ERC y En Comú Podem han seguido avanzando en la negociación de cara a una investidura de Aragonès, en una segunda reunión entre sus equipos negociadores en el Parlament. Fuentes de los comunes han valorado positivamente el encuentro, en el que se ha acordado crear un grupo de trabajo para hablar de cada eje programático de un futuro Govern.