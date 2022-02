En las próximas elecciones autonómicas del 13 de febrero, los castellanos y leoneses decidirán quién formará parte de las Cortes de Castilla y León y, por tanto, quién será el nuevo presidente de la comunidad. Todos aspiran a ello y los candidatos presentados por los principales partidos a las elecciones tienen algo en común: son hombres.

Pero ¿qué hacía cada uno de ellos antes de ser conocidos? Cada aspirante cuenta con una trayectoria diferente y, antes de optar por la política, decidieron graduarse en la universidad: desde derecho hasta medicina.

Te contamos aquí qué hacían Mañueco (PP), Tudanca (PSOE), Igea (Cs), García Gallardo (Vox) y Pablo Fernandez (Podemos) antes de entrar en la política regional.

Candidato a la presidencia del PP: Alfonso Fernández Mañueco

Nacido en Salamanca en el año 1965, el actual presidente de Castilla y León se graduó en Derecho en la Universidad de Salamanca para después licenciarse en la Escuela Práctica Jurídica. Antes de sumergirse en la política, trabajó en un bufete de abogados durante más de dos años.

Ya con 18 años decidió afiliarse a Nuevas Generaciones del PP y fue en 1995 cuando desempeñó su primer cargo político como concejal del Ayuntamiento de Salamanca. Más tarde y antes de llegar a ser el presidente de la comunidad autónoma, Mañueco ejerció como consejero de la Presidencia y Administración Territorial (2001-2007) y del Interior y Justicia (2007-2011). Después de esto, fue elegido alcalde de la ciudad (2011-2018), según explica en su biografía en su propia página web.

Candidato a la presidencia del PSOE: Luis Tudanca Fernández

Tudanca nació en Burgos en 1978 y también estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad de Burgos. En su caso, decidió centrarse en el sector del consumo, realizando un postgrado de especialista en Derecho de Consumo.

El burgalés trabajó repartiendo pizzas y después tomó la decisión de marcharse a Reino Unido, según explica en el diario de León. Aún así, decidió volver a España con la intención de dar comienzo a su carrera política.

De esta manera, con tan solo 22 años, ocupó el cargo de Secretario General de Juventudes Socialistas de Burgos desde el 2000 hasta el 2008. Fue en ese momento cuando asumió el puesto de Secretario de Organización del PSOE de Burgos; cargo que mantiene hasta ahora.

Además, antes de presentarse como candidato a la presidencia de Castilla y León, ha ocupado otros cargos públicos. En la página oficial del Congreso de los Diputados indican que ha sido el portavoz adjunto de la Comisión de Defensa (2012-2015) y el secretario Segundo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo (2012-2015).

Candidato a la presidencia de Ciudadanos: Francisco Igea

Igea nació en 1964 en Valladolid y fue en esta misma ciudad donde realizó el grado de Medicina. Por lo tanto, aparte de dedicarse a la política, también es médico. Se especializó en aparato digestivo y ha trabajado como médico especialista y como jefe de la Sección de Digestivo del Hospital Río Carrión durante 20 años. Así lo cuenta él en la página oficial del partido.

A la vez que ejercía de médico, se afilió a Ciudadanos y, en 2015, fue elegido diputado por Valladolid en el Congreso de los Diputados. Después de asumir ese cargo decidió presentarse a las primarias de Ciudadanos, convirtiéndose en el candidato de dicho partido para la presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones pasadas y las actuales.

Aún así, el postulante confirma que una vez terminada su carrera política, su intención es regresar al hospital donde comenzó su carrera, el Hospital Río Carrión.

Candidato a la presidencia de Vox: Juan García-Gallardo

El aspirante a la presidencia de Castilla y León presentado por Vox, Juan García-Gallardo, nació en 1991, por lo que es el más joven de todos y el que menos experiencia política lleva a sus espaldas. Se graduó en Derecho en la Universidad Pontifica de Comillas, donde cursó, además, el Doble Máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa. En Linkedin indica que en 2016 se unió al Bufete de su familia García-Gallardo, pero antes había trabajado en las oficinas de King & Wood Mallesons, y en el departamento de Dispute Resolution, entre otros.

El joven burgalés se ha estrenado como político presentándose como candidato a las elecciones de Castilla y León. Aún así, no es la única razón por la que está en boca de todos. Después de que algunos de sus tuits homófobos y machistas salieran a la luz, está recibiendo continuas críticas.

El candidato ha decidido borrar textos como “"Me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones" de su perfil de Twitter y ha defendido su postura apuntando a la edad que tenía en aquel momento: ”Dicen que soy homófobo por hacer una broma futbolística cuando no me había salido el bigote".

Candidato a la presidencia de Unidas Podemos: Pablo Fernández

La coalición formada por Podemos e Izquierda Unida ha elegido a Pablo Fernández como aspirante a las elecciones de Castilla y León. Nació en León, se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Pero después de ejercer y opositar a Inspección de Trabajo, decidió hacerse autónomo poniendo en marcha un kiosco, algo de lo que está muy orgulloso, según explica en su Twitter.

Ha participado en Podemos desde su inicio. Empezó como integrante del Círculo de Podemos León en 2014 y más tarde se unió al Consejo Ciudadano. Además, desde 2015 es el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos de la comunidad autónoma.

Resultados del CIS para el 13F

Aunque las encuestas ayudan a reflejar los posibles votos que obtendrá cada partido en las próximas elecciones, parece que los diferentes sondeos no se ponen de acuerdo.

El barómetro de laSexta coloca en primer lugar al Partido Popular con un 27,9% de intención de voto. El PSOE se posiciona segundo con el 27,3% de los votos, por lo que no los separa ni un punto de diferencia. El tercer puesto lo ocupa Vox, con el 16,5%. Los resultados del CIS, sin embargo, proyectan a Luis Tudanca (PSOE) como el ganador, con un 28,5% de los votos. El PP no se queda lejos, ya que es la segunda fuerza política con una estimación del 21,5%. El tercer puesto sigue siendo para Vox con el 14,7%.

