El PSOE detalla los pasos de la moción de censura: "Primero hay que reprobar y después habrá elecciones"

José Luis Abalos ha asegurado en varias ocasiones que esta moción es la respuesta "constitucional" a esa situación y que el PSOE no quiere acceder al poder a cualquier precio, como le dice el Gobierno, sino por un camino señalado precisamente por la Carta Magna. "Asumimos este tiempo con la responsabilidad debida, con plena consciencia de la complejidad de este momento, pero con respeto a la ley y a la Constitución. Velaremos por la convivencia necesaria, preservando el respeto entre y hacia todos los españoles, desde el reconocimiento de la diversidad", ha dicho.

José Luis Abalos ha insistido en que el resto de partidos políticos no pueden permitir que se normalice la corrupción ni en la vidas ni en las instituciones, que es lo que a su juicio plantea el PP. "La corrupción no puede ser algo inevitable", ha reiterado el dirigente socialista, en otro mensaje a los grupos para que apoyen la moción de censura y abran un periodo de recuperación de la dignidad; después, llegarán las elecciones, ha dicho. Abalos ha explicado en este punto por qué el PSOE no quiere por tanto una moción instrumental que se limite a poner fecha a unas elecciones, como le ha reclamado Ciudadanos: primero es necesario recuperar la dignidad y establecer un gobierno "decente" y que defienda el Estado de Derecho.

"Primero esto y luego las elecciones. Esta Cámara tiene que dejar constancia de que reprocha y repudia esas prácticas. Luego, elecciones. Esta Cámara no puede quedar autista de la realidad", ha recalcado. También ha asegurado que es necesario rehabilitar las reglas del juego "violentadas" por el PP durante "décadas", al concurrir a las elecciones con financiación ilegal, ha dicho. "Señores del PP, con ustedes en el Gobierno esto es imposible", ha sentenciado.

Abalos ha afeado al PP que en apenas 24 horas pasase de elogiar la lealtad de Pedro Sánchez por su apoyo ante el desafío independentista a llamarle "el Judas de la política" por presentar una moción de censura necesaria. En ambos casos, ha remarcado, Sánchez ha defendido y aplicado la Constitución. Pero apoyar al Gobierno en Cataluña y la aplicación del 155 no supone "entregarse", ha advertido al PP, al que ha acusado de pensar tan sólo en su "supervivencia", aunque eso suponga dañar las instituciones, que importan al PP en tanto en cuanto están en el poder.

"Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros", es la filosofía que aplicar el PP, ha afirmado Abalos recordando la célebre frase del ministro de Montoro, Cristóbal Montoro, cuando era diputado en la oposición durante la última etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Frente a esa manera de concebir el país, que tiene ante sí enormes retos como el desempleo juvenil, las pensiones, la igualdad de género, el PSOE ha reivindicado España no como una nación para "llevar en el bolsillo", como el PP, sino como un "proyecto común" y diverso. "España no es un accidente geográfico, ni una raza, religión, o cultura", ha afirmado. Pero para hacer frente a los desafíos que tiene el país, necesita, en opinión del PSOE, un Gobierno con la "suficiente autoridad moral", y el PP no la tiene tras la sentencia del caso Gürtel.