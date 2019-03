José Luis Ábalos explica las razones de la moción de censura a Rajoy: "La sentencia es clara: Gürtel era el PP, y el PP era Gürtel"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha arrancado la defensa de la moción de censura presentada por su partido contra el Gobierno de Mariano Rajoy, apelando a la responsabilidad del PP en el caso Gürtel: "lo dice la Justicia". Con ocho minutos de retraso por la llegada tardía del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al Congreso, que ha entrado sin hacer declaraciones y aplaudido por su bancada, Ábalos ha sido el primero en subir a la tribuna para presentar la moción de censura firmada por los diputados socialistas y que propone de candidato al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Sánchez, que no ha hecho declaraciones a su entrada y que también ha sido recibido con aplausos de los diputados del PSOE, se sienta en un escaño de su grupo parlamentario y podrá asistir el viernes a la votación aunque no es diputado. Después de la intervención de Ábalos, a la que podrá responder el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será el turno del candidato, Pedro Sánchez, sin límite de tiempo. Así, el socialista ha señalado que la Cámara lo primero que tiene que hacer es "dejar constancia" de la reprobación al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por la corrupción del PP, "y después, elecciones".

Por eso, ha dicho Ábalos en la defensa de la moción de censura, esta iniciativa no puede ser "instrumental", aludiendo así a la idea planteada por Ciudadanos. Según ha señalado, el país necesita políticas "de verdad" para garantizar la España "unida" que siempre ha sido, pero para poder empezar a trabajar se requiere algo fundamental: "Instituciones fuertes y creíbles". Unos gobernantes "decentes y eso señores del PP, es imposible con ustedes en el Gobierno". Por tanto, ha reiterado, primero "censura, después estabilidad y tercero elecciones".

Ábalos ha concluido su intervención asegurando que el PSOE es "un partido de palabra" y, por lo tanto, asumirá este tiempo con la responsabilidad debida y con "plena consciencia" de la "complejidad" de estos momentos y de los desafíos presentes. Ha puesto en valor, al finalizar su discurso para presentar la moción de censura socialista, que el PSOE cumple 139 años de historia y sigue después de todo este tiempo siendo un partido responsable que velará por la convivencia y el respeto hacia todos los españoles "desde el reconocimiento de su diversidad".

"Cuando miro a la cara de la gente no solo veo españoles, veo jóvenes con esperanza, padres preocupados por sus hijos, abuelos preocupados por su pensiones", ha afirmado Ábalos, quien ha considerado que todas estas personas quieren "compartir un proyecto común que es España". Un proyecto que "no es un accidente geográfico, ni una raza, ni una religión, ni una cultura" y que se hace grande: "no es un país para llevarlo en el bolsillo" sino que los socialistas quieren "una patria grande" y defender la Constitución, las instituciones y la democracia que represente a todos.

Todo esto, que los socialistas defienden, lo ha "minado" el PP en pocos años de corrupción "sistemática" desde la instituciones, ha reprochado Ábalos, que ha seguido con un "agradecimiento formal" a todos los cargos de todos los partidos que ha sufrido "un ataque furibundo del PP" y se han dedicado a la "higiene democrática". También ha dedicado un agradecimiento a los profesionales de la Justicia y a los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Y lo dice un nieto de guardia civil, así que siempre mi respeto", ha apostillado emocionado.