El presidente de Murcia está imputado aunque diga lo contrario: el término "imputación formal" no existe en la ley

Tras declarar durante cuatro horas imputado por cuatro delitos, Pedro Antonio Sánchez añade una condición más para dimitir: "Imputación formal, acudan a la ley que está vigente y es cuando es".

Acudimos a los expertos, que niegan este concepto. "Parte de una ley que no existe. Ha declarado como imputado formalmente", señala Joaquim Bosch, magistrado y portavoz territorial de Jueces para la Democracia.

Dicen que está imputado sin matices. "Está investigado, lo que era antes imputado. Hay indicios suficientes para investigar", explica Evaristo Nogueira, decano del Colegio de Abogados de Santiago.

Ciudadanos, que le dio el gobierno con condiciones, pide que se vaya ya. "¿Qué más formalidad quiere? ¿Quiere que sólo se dimita cuando te lleven esposado?", se pregunta Juan Carlos Girauta.

En el pacto se comprometió a irse si le imputaban y así lo aseguraba. "Si me imputan dimitiría, no esperaría a que nadie me lo pida", afirmaba en 2015, Pedro Antonio Sánchez. Ahora ya se lo han pedido todos los partidos de la oposición pero evita dar otra versión. PSOE y Ciudadanos se reunirán este miércoles con la moción de censura en el aire.