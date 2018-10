El PP sube el tono en sus acusaciones contra Sánchez: "Es el Gobierno de la vergüenza, el más sucio de la democracia"

Continúa tensionándose el clima político en España. El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha dicho que el Gobierno de Sánchez "es el más sucio de la democracia". Además, Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Congreso, ha afirmado que "es el Gobierno de la vergüenza".

Ataques para Sánchez también por parte de Teodoro García, secretario general del PP: "Es un nefasto presidente, colaborador de la situación nefasta que vive España. Tiene que irse ya".

Le acusan de proteger a los independentistas. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado que "es impresentable que un presidente se ponga a hacer de juez y abogado de Junqueras".

Desde el PSOE les piden que se centren y abandonen la radicalidad. La portavoz de esta formación en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho que "no deben pelearse por cuatro votos de la extrema derecha porque son cuatro y no merecen la pena". Creen que el discurso bronco responde a que "no duermen por las noches pensando que les hemos arrebatado el poder".

La precampaña en Andalucía se está convirtiendo En un ring para los políticos. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña ha destacado que "Andalucía no es el cortijo de Susana Díaz".

Casado lanzaba esta acusación Sobre las listas de Díaz: "Presenta también a Iglesias, a Torra y a Otegi porque son rehenes del PSOE que también se presenta en Andalucía".

La presidenta habló claro: no va a permitir más ataques de quienes, dice, insultan a los andaluces porque no les votan. "No vamos a dejar que nadie ofenda a Andalucía, indigna la epidemia de supremacistas que hemos aguantado".

Falta más de un mes para las elecciones y, de momento, la crispación política está siendo la protagonista.