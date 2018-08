El ministro de Interior responde a las críticas por la destitución de Sánchez Corbí: "Quien persigue la corrupción no es el jefe de la UCO"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera "absolutamente peligroso" personalizar la lucha contra la corrupción en un solo nombre y recalca: "Quien persigue la corrupción no es el jefe de la UCO, quien persigue la corrupción es toda la UCO".

Tras la destitución del hasta jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Manuel Sánchez Corbí, a propuesta del director del cuerpo por pérdida de confianza, Marlaska ha analizado lo ocurrido en una entrevista.

El cese viene motivado por un correo electrónico enviado por Sánchez Corbí a las distintas unidades en el que informaba de que se había agotado la caja de fondos reservados de la UCO, por lo que se suspendían las actividades vinculadas con esa partida.

"No es cierto", afirma tajante Grande-Marlaska, "no ha habido falta de recursos".

El envío de ese correo sin haber sometido el caso a la cadena de mando, a sus jefes superiores, y generando una "duda razonable" sobre la persecución de conductas criminales, explica el ministro, ha hecho que Sánchez Corbí haya perdido la confianza del director general de la Guardia Civil, Félix Azón.

Grande-Marlaska asegura que cuando llega un nuevo Gobierno no "corta" los fondos reservados, pero reivindica su derecho a saber "qué hay dentro" para tomar decisiones.

A su juicio, en materia económica forma parte de su labor conocer en detalle "dónde se gasta, cómo se gasta y para qué se gasta", lo que no quiere decir "que se deje de gastar o que se corten los fondos".

"¿O es que tengo que asumir todo lo que hay, salga bien o salga mal? Asumiré lo que está bien; lo que está mal no lo tengo por qué asumir, para eso me pagan, ¿no?", subraya el titular de Interior. "Eso no quiere decir que no se provea, se sigue proveyendo, solo faltaría", asegura cuestionando la información difundida por el ya exjefe de la UCO.

Tras los apoyos que ha recibido Sánchez Corbí de asociaciones de guardias civiles y las críticas a su cese, Grande-Marlaska insiste en que "quien persigue la corrupción no es una persona, sino una administración", en la que se incluyen todos los agentes de la UCO, unidades como la UDEF, centrada en la delincuencia económica, y muchas otras brigadas de la Guardia Civil y de la Policía.

La UCO es el equipo élite que se encarga de investigar tramas de corrupción (desde los ERE a la Púnica o Lezo, entre otros muchos) y los casos más complicados de homicidios, desapariciones, secuestros, mafias, drogas o ciberdelincuencia.