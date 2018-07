El reproche de Sáenz de Santamaría a Casado: "Si no fuera la más votada estaría en tu lista Pablo, si me lo hubieras pedido"

PRIMARIAS PP: LA DECISIÓN FINAL

"Si no se me hubiera dado el apoyo mayoritario en voz de los afiliados, no estaría en esta tribuna", ha señalado la candidata a liderar el PP Soraya Sáenz de Santamaría, que ha insistido en su "lealtad" al partido y le ha querido mandar un mensaje a Pablo Casado durante la presentación de su candidatura.