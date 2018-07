Sáenz de Santamaría: "Soy Soraya, la del PP. Quiero ser la presidenta de todos"

PRIMARIAS PP: LA DECISIÓN FINAL

La candidata a liderar el PP Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido lealtad para el partido y "ganas de trabajar" por España durante su discurso en el Congreso del PP, antes de la votación de los compromisarios. Santamaría ha insistido en que su campaña ha sido a favor del PP, "no en contra de nadie", y ha recordado el apoyo que obtuvo en la primera vuelta de las primarias. "Si no fuera la más votada estaría en tu lista Pablo, si me lo hubieras pedido".