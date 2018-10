El Gobierno apuesta por la "prudencia" antes de cancelar la venta de armas a Arabia Saudí: "Esperaremos a los resultados de la investigación"

Precaución desde el Partido Socialista sobre la posición del Gobierno con respecto a Arabia Saudí. "No vamos a adelantar la posición del Gobierno, apoyamos la prudencia, esperamos a los resultados de la investigación", asegura Esther Peña, portavoz del Comité Electoral del PSOE.

Mientras que desde el Ejecutivo no hay respuesta a la petición de Angela Merkel de no vender armas a Arabia Saudí, el principal socio de Gobierno hace un ejercicio de equilibrista, por un lado se suma a las petición alemanas, pero sin poner en riesgo los empleos españoles. "No hay que tener relaciones de este tipo con dictaduras y al mismo tiempo hay que defender un sector estratégico, como son los astilleros", señala Pablo Iglesias.

El PP cree que el peso a la hora de tomar la decisión debe recaer en continuar con los contratos por el bien de los trabajadores. "Yo cumpliría los compromisos, sobre todo los adquiridos en cuanto a Navantia, sobre todo a los astilleros de San Fernando, Cartagena y Ferrol, y esperararía a ver cómo evoluciona", explica Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular.

En la misma línea se muestra Ciudadanos que antepone el cumplimiento de los contratos, pero sin dejar de lado la investigación que se está llevando a cabo. "En un país democrático de la Unión Europea se cumplen los contratos, pero se defienden los Derechos Humanos", indica Inés Arrimadas.

De momento, habrá que esperar a este miércoles, cuando Pedro Sánchez aclarará la postura del Gobierno en torno a la desaparición de Khashoggi