Vuelta al cole semipresencial a partir de 3º de la ESO. Es el plan en el que trabaja el Gobierno para el regreso a las aulas. Infantil y Primaria acudirían de forma presencial pero los alumnos de 3º de ESO, 4º de ESO y Bachillerato combinarían enseñanza a distancia y en el aula. Un modelo que ya se plantean Euskadi y Aragón.

La edad de partida para este modelo mixto: 14 años. "A los 14 años, si la vida del estudiante ha sido la adecuada y ha aprendido las estrategia de organización del estudio, va a tener mayor facilidad para adaptarse a este cambio", explica Pilar Conde, de Psicología Clínicas Origen.

El problema puede venir si el menor ha tenido dificultad o falta de rutinas, pues con este modelo disminuye la supervisión y aumenta la responsabilidad. "Tendrán que desarrollar una capacidad mayor de atención y planificación", añade Conde. Así, sería importante establecer horarios y rutinas y olvidarse del móvil durante las horas de estudio.

Sin embargo, para el sindicato de profesores ANPE, el modelo semipresencial es una medida improvisada ante la falta de inversión. "Solo tiene viabilidad si va acompañado de una serie de presupuestos previos", apunta Nicolás Fernández Guisado. Desde la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) apuestan por una educación 100% presencial.

Por su parte, los directores de colegio avisan: no todos están preparados. "Los centros mayoritariamente no están listos", asegura Raimundo de los Reyes, Presidente de FEDADI. Desde el colectivo DERPA apuestan por una vuelta presencial sin riesgos. Todos coinciden en una idea: la educación deber ser la prioridad, y las prioridades no se improvisan.