El Ejército tendrá que salir de Cataluña si gana el 'sí' en el referéndum, según la ley de Transitoriedad

LOS MOSSOS TOMARÁN EL CONTROL DE AEROPUERTOS Y PUERTOS

Los ciudadanos de una Cataluña independiente podrían conservar su nacionalidad española, la Generalitat asumiría la administración tributaria y el pago de pensiones pero no la deuda si no hay negociación con el estado. Son algunos de los detalles de la Ley de Transitoriedad presentada y que los partidos del Govern pretenden, entre en vigor si sale 'sí' en el referéndum. El texto no especifica si habrá un Ejército catalán, pero el español sí tendrá que salir de Cataluña.